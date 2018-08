Mogán permite la actividad de una cafetería sobre dominio público en Arguineguín

El Ayuntamiento de Mogán permite que una cafetería ubicada en la calle Graciliano Afonso de Arguineguín sobre dominio público a pesar de que en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 7 de agosto el grupo de gobierno, conformado por Ciuca y PSOE, acordó "denegar conformidad, validez y eficacia a la comunicación previa para apertura de la actividad clasificada para bar cafetería", de modo que se rechazó la apertura de este establecimiento dado que no se han subsanado las deficiencias detectadas por los técnicos en el proyecto.

Según señala Nueva Canarias, partido en la oposición, existen varios escritos presentados por los vecinos de la zona en los que denuncian las molestias por ruidos que genera el desarrollo de la actividad de cafetería desde hace más de un año.

Para Nueva Canarias todas las firmas recogidas por los ciudadanos afectados con las que denuncian los perjuicios que les ocasiona esta actividad, las advertencias reiteradas de inactividad del Ayuntamiento antes las denuncias presentadas o el incumplimiento por parte de la Policía Local de las resoluciones administrativas que obligaban al propietario a retirar todo el mobiliario de la zona pública, "ponen en evidencia el poco interés del gobierno de Mogán que lidera Onalia Bueno en atender las quejas vecinales".

Así mismo, el partido nacionalista recuerda que la actividad de cafetería se desarrolla sobre una terraza pública cuya concesión ha sido autorizada por la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias a favor del Ayuntamiento de Mogán y no del particular que actualmente la explota ilegalmente.

"Esta autorización de uso público al Ayuntamiento de Mogán implica que si es un particular el que quiere optar a la ocupación de la misma, el Ayuntamiento debe iniciar un concurso público, cosa que no ha ocurrido", recuerda la concejal de la formación nacionalista, Isabel Santiago.

"Más bien es todo lo contrario -añade Santiago-, el Ayuntamiento mira para otro lado y permite que un particular que carece de licencia de apertura use una plaza pública y desarrolle una actividad que perjudica a los vecinos de la zona. En este sentido, existe un decreto dictado por el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, en el que ordena la retirada de las mesas y sillas en el plazo de 48 horas, así como que será la policía quien se encargue de ejecutar esa medida si el particular no atiende el requerimiento", sostiene Santiago.

Así mismo, la resolución de la Viceconsejería requiere al Ayuntamiento para que certifique que la terraza y el forjado de la misma pueden soportar el peso de la actividad que el Ayuntamiento, y no un particular, vaya a desarrollar en la misma. "Este extremo no consta en el expediente que se haya cumplido, por lo que además de permitir un uso ilegal de la terraza pública, se está poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios", recalca Santiago.

Por todo esto, Nueva Canarias requiere al Consistorio a que dé cumplimiento a los acuerdos adoptados y defienda los derechos de los vecinos porque este mismo viernes han presenciado una celebración organizada por el bar a pesar de carecer permiso público para ocupar la terraza, que no tiene licencia de apertura porque fue rechazada.