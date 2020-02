Morales acusa a la oposición de saltarse el consenso en el reglamento de las distinciones del Cabildo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha acusado a los partidos de la oposición en la institución insular de "saltarse el consenso" respetado hasta ahora en el reglamento de concesión de los Honores y Distinciones como el Can y Roque Nublo.



Morales ha comentado a los periodistas este martes que en la época de José Manuel Soria (PP) en la Presidencia del Cabildo "ni se consultaba siquiera a los grupos políticos de la corporación" estos galardones, y que fue José Miguel Bravo de Laguna (PP) quien estableció el acuerdo de los grupos políticos para consensuar propuestas.



"Lo que nunca había sucedido, y sí en esta ocasión, es que los partidos trasladan a los medios de comunicación propuestas que tenemos que negociar en el ámbito privado y secreto para no afectar a los candidatos", ha subrayado. Antonio Morales ha dicho que primero fue CC-UxGC al proponer al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, lo que "tuvo que corregir" para no poner a esa personas en una "situación incómoda" si finalmente se pactaba otro premiado.



"Esta no es la fórmula y no se puede seguir haciendo de esta manera, pues por reglamento las deliberaciones tienen que ser secretas y, por ello, se hace el pleno a puerta cerrada", ha abundado. En su opinión, no se podía permitir "trasgredir el reglamento y trasladar a la opinión pública nombres de personas que, después, podrían salir o no".



Según Morales, "es incierto que no se haya aceptado las propuestas de la oposición y que haya premios sin varios candidatos, pues lo que dice el reglamento es que debe haber una persona o un colectivo y, en algunos casos, se incorporaron dos".



"No hay ninguna obligación de incorporar dos propuestas y, normalmente, en Solidaridad se propone solo una", ha especificado Morales, quien ha añadido que "el reglamento dice que por cada Can o Roque Nublo debe haber una propuesta, pero es flexible y podrían haber dos sin problemas".



Morales ha reconocido que probablemente hubiera sido mejor aceptar algunas de las propuestas de oposición, para apostillar acto seguido que tampoco se le podía permitir el que la trasladara a la opinión pública. "Es como decir estos son los que yo propongo y, si no sale, los malos son otros. Este tipo de cosas no se pueden hacer, pues cuestiona el normal funcionamiento del consenso del secreto, para que no se vean afectados ni quienes deciden ni los candidatos", ha razonado.



Sobre si las personas que presenta el grupo de gobierno cuentan con el respaldo de todos los grupos políticos del Cabildo, Morales ha dicho que no le "preocupa demasiado, para ser sinceros", porque afortunadamente tiene la mayoría suficiente y las personas y colectivos propuestos tienen "una presencia fundamental en la sociedad grancanaria".



"Sí me preocupa el que se haya montado esta escandalera haciéndola pública y, ahora, con una rueda de prensa para mostrar su desacuerdo con las propuestas del grupo de gobierno. Quienes han trasgredido el procedimiento son ellos y eso no se ha hecho nunca en la historia de estos nombramientos, adelantar a través de los medios las propuestas de los partidos. No se puede aceptar que hagan un uso torticero del reglamento", ha concluido Morales.