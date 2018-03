La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias cree necesario cambiar la formación para crear empleo de calidad

El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, ha dicho este martes que el sistema de formación de las Islas es un "fracaso" y ha añadido que es preciso cambiar los esquemas si se quiere que haya empleo de calidad.



José Miguel Rodríguez Fraga ha destacado en comisión parlamentaria la "gran contradicción" que supone el hecho de que aumente la riqueza en el Archipiélago canario y a la vez se incrementa la pobreza entre la población de las Islas.



Ha insistido en reclamar un "rumbo" político para el sector turístico, que, ha añadido, funciona con esquemas de hace 30 o 40 años a pesar de que es el motor económico tanto de España como del Archipiélago.



Estos planteamientos los ha expresado José Miguel Rodríguez, que también es alcalde de Adeje, durante su comparecencia en comisión parlamentaria a petición del PSOE para hablar del modelo turístico de las Islas y la coordinación entre las administraciones, durante la cual ha reiterado que es preciso que haya políticas "claras, coherentes" para afrontar los retos.



La asociación la han constituido los ayuntamientos de Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que, ha comentado su presidente, están abiertos a incorporaciones y quieren colaborar con todas las administraciones, pues no quieren confrontaciones.



José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) ha indicado que lo primero debería ser definir qué es un municipio turístico para después hablar de financiación, y también se ha referido a la necesidad de mejorar la formación.



Estos cinco municipios reciben casi la mitad del total de turistas que llegan a las Islas, y en torno al 64,7% de las plazas alojativas de las Islas.



En su segunda intervención y en respuesta a los diputados, el presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha explicado que la participación por separado de estos ayuntamientos en Fitur ha respondido a la "falta de liderazgo" por parte del Gobierno canario, y ha añadido que esa presentación por separado "no es un drama" ni la primera vez que se hace.



Ha aseverado que "no hay que rasgarse las vestiduras" porque algunos municipios quieren enriquecer el sector, y en cuanto a la formación ha comentado que el hecho de que se está formado no quiere decir que se tengan los perfiles adecuados para los puestos que se reclaman, por lo que ha negado que se prime "a la gente de fuera".



Además, José Miguel Rodríguez Fraga ha reconocido que durante años se ha sido "cautivo" de los operadores turísticos, algo que ahora "rompen las plataformas" en internet.



Ha reconocido que hay dificultades para acodar un estatuto de municipio turístico, que en 2015 estuvo "a punto" de entrar en el Parlamento de Canarias, y ha reconocido que todos los municipios tienen cargas, pero no todos tienen las mismas, ha precisado.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos ha preguntado por las razones por lo que se han creado la asociación, así como si el motivo para que en pasada feria de turismo de Madrid estos municipios no estuviesen en la promoción conjunta de la marca Canarias se debe a la falta de diálogo.



Jesús Ramos ha mostrado su preocupación por si se lleva a cabo una estrategia promocional diferenciada, ya que ha considerado que eso sería perjudicial para islas como La Gomera, y ha preguntado si debe mejorar la financiación de estos municipios.



El diputado de Podemos Manuel Marrero ha defendido un turismo sostenible y que el modelo conlleve mejorar la calidad del empleo y luchar contra la pobreza y la desigualdad, así como respetar tanto el patrimonio de las islas.



Manuel Marrero ha comentado que el elevado número de turistas que llegan a las Islas es contradictorio con el hecho de que haya tanto desempleo, y también ha abogado por defender el paisaje y la naturaleza de las islas.



El diputado del grupo Popular Agustín Hernández ha reconocido que ha faltado diálogo y ese ha sido, ha añadido el motivo por el que los municipios turísticos participaron por separado en Fitur, algo que, según ha dicho, es un "fracaso" para la imagen turística de Canarias.



Agustín Hernández ha vuelto a reclamar el estatuto del municipio turístico para establecer una financiación adecuada y comenzar a resolver las discrepancias y, al igual que el diputado de Podemos ha preguntado la opinión de Rodríguez Fraga acerca de establecer la llamada ecotasa.



El diputado del grupo Socialista Héctor Gómez ha afirmado que la financiación por parte del Gobierno regional es "insuficiente a todas luces" y ha reconocido que se ha sido incapaz de acordar un estatuto del municipio turístico.



Héctor Gómez también se ha mostrado de acuerdo en que es necesario mejorar la formación en el sector turístico y ha subrayado que la asociación no se ha creado con el ánimo de enfrentarse.



La diputada del grupo Nacionalista Canario Nereida Calero ha opinado que todos los municipios canarios cumplen los requisitos para ser reconocidos como turísticos, por lo que ha señalado que dejar alguno fuera de un futuro estatuto sería discriminatorio.



Nereida Calero ha reconocido que hay sueldos de "miseria" y elevada tasa de paro a la vez que se levantan nuevas infraestructuras y se contrata a personas foráneas a pesar de que no tienen mejor cualificación.