NC insiste en que el pacto en el Ayuntamiento de Las Palmas "está cerrado"

El concejal en funciones de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, ha ratificado las declaraciones de sus compañeros de NC en el Consistorio, para insistir en que el pacto con PSOE y Podemos "está cerrado" y solo a falta "de que lo ratifiquen las asambleas de los tres partidos".



Ante las especulaciones que sitúan a la candidata del PP, Pepa Luzardo, como beneficiaria de un posible acuerdo alternativo, Ramírez ha subrayado que su portavoz, Pedro Quevedo, "no ha tenido ninguna reunión ni presencial ni telefónica" con la exalcaldesa.



"La información que yo tengo es que nadie de Nueva Canarias se ha reunido con Pepa Luzardo para tratar temas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria", ha añadido Ramírez, ya que "hay otras conversaciones a otros niveles y sobre otros temas, pero no del Ayuntamiento de la capital grancanaria".



El concejal de NC ha expresado además su confianza en que los órganos de dirección de los tres partidos implicados ratifiquen el acuerdo y el tripartito siga al frente de la ciudad.



A su juicio, "es lo que ha pedido la ciudadanía, pactos de progreso, de cambio y coherentes".



Los pactos en otros ayuntamientos en los que el PSOE ha dejado a Nueva Canarias fuera del gobierno, como es el caso de Telde, "han "generado malestar", ha admitido Ramírez, que asegura que sus "compañeros de las asambleas están molestos y no entienden nada".



A su juicio "la ciudadanía ha pedido un cambio claro y de progreso", mientras que en casos como el de Telde, "el PSOE hace pactos que suponen una vuelta al pasado".



Desde Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho, "vamos a ser responsables y coherentes", por lo que "no está en la mesa trapichear con el pacto".