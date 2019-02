NC dice que las medidas fiscales para Baleares no se pueden poner en marcha

El real decreto ley y el anteproyecto de ley sobre medidas económicas y fiscales para Baleares (similar al REF canario) que fueron aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes son “oportunistas y electoralistas porque no se pueden poner en marcha”. Es la opinión del presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, quien ha pedido este lunes en un comunicado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que cumpla con el REF para evitar castigar a Canarias.

Rodríguez denuncia también el “irresponsable frentismo del candidato” de Coalición Canaria (CC) a la presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo.



Román Rodríguez dice asimismo que CC actúa con "desfachatez” al pactar con Proposta per les Illes, "sus socios de la derecha regionalista" de Baleares, un nuevo régimen económico y fiscal para el archipiélago balear.



Para el presidente de Nueva Canarias se trata de “huidas hacia adelante de los conservadores insularistas de Clavijo, para desviar la atención de los graves problemas de una sociedad más empobrecida, con el peor reparto de la riqueza y servicios públicos del Estado".



Román Rodríguez explica que el real decreto de medidas económicas “carece” de una ley de presupuestos estatales que contenga las partidas destinadas a garantizar las inversiones establecidas.



Con respecto al anteproyecto de ley de medidas fiscales, el presidente de NC se mostró más rotundo al asegurar que la Unión Europea (UE), ni en 2020 ni en el futuro, aceptará ayudas de Estado (ventajas tributarias) para el Archipiélago mediterráneo “parecidas a las que disponemos nosotros por nuestra condición de Región Ultraperiférica (RUP), reconocida” en la Constitución europea.



No obstante, Rodríguez valoró el intento de los socialistas de Baleares por conquistar nuevos derechos para sus ciudadanos porque, en las filas del PSOE de Canarias, “vemos que tienen dificultades para exigir que se cumpla nuestro fuero”.



El presidente de NC demandó a Pedro Sánchez que “cumpla” con el REF, antes de que expire su mandato en La Moncloa, para evitar castigar a Canarias.



Pero, “lo que no es justificable”, criticó, es el “sinsentido e irresponsable frentismo del candidato” Clavijo porque, desde la Presidencia del Gobierno canario, está dejando a las islas “más solas y aisladas” del resto de los territorios del Estado.