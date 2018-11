Román Rodríguez cree que se prorrogarán los Presupuestos Generales, pero hablará con Sánchez "si le salen los números"

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha dicho este sábado que lo más probable es que se prorroguen el próximo año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y, aunque lo califica de complicado, si a Pedro Sánchez le "salen los números", su partido está dispuesto a hablar.



Rodríguez ha hecho estas manifestaciones en un receso de la ejecutiva nacional de la formación nacionalista, en la que ha dicho a que "las condiciones para unos nuevos PGE son escasas", ya que las mayorías políticas que se precisan en las Cortes tienen "variables tan complejas que hace difícil pensar en un acuerdo para 2019".



"Ya hay ministros que han adelantado la prórroga de las cuentas actuales y esa es una opción. Si no hay presupuestos habrá decretos leyes para resolver los asuntos más apremiantes como los salarios de los funcionarios, pensiones o necesidades concretas", ha añadido.



A su juicio sería "deseable, en cualquier caso, una nueva Ley de Presupuestos" si ésta se orientara sobre los mismos parámetros que su partido promueve, es decir, "sefensa del interés general y el respecto a los derechos de Canarias".



"En las cuentas de 2017 y 2018 Canarias ha avanzado a la Primera División de la política presupuestaria y no sería tolerable retroceder ni un solo puesto porque es de justicia lo conquistado y, si hay Ley, NC exigirá respeto a los derechos de las islas y una orientación progresista del gasto público", ha subrayado Rodríguez.



En su opinión la Ley estatal está prorrogada, "lo dice la Constitución" porque "no se ha presentado en tiempo y forma y se está fuera de tiempo, por lo que el 1 de enero es vigente la ley anterior que, para Canarias, tiene muchos elementos positivos".



El dirigente nacionalista ha reconocido que las leyes prorrogadas carecen de la misma capacidad de "despliegue de obligaciones" puesto que algunas pueden decaer, por lo que lo deseable es una nueva ley que respete derechos, oriente los ingresos de una forma justa -"quien más tiene que pague más"- y que los gastos ofrezcan buenos servicios públicos y luche contra la pobreza y la exclusión.



De no haber nuevas cuentas, Rodríguez dice que no afectaría a los 600 millones de euros que recibe las islas del Fondo de Competitividad -van a sanidad, educación y servicios sociales-, al igual que están garantizados los convenios plurianuales firmados y los recursos del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE).



Tampoco tendrían riesgo las bonificaciones al transporte marítimo y aéreo entre Canarias y el resto del país porque está "absolutamente consolidado de manera indefinida" en la Ley y "rematado en el Régimen Económico y Fiscal" de las islas, ha explicado.



"Se salvaría así lo sustancial de los muebles, pero nosotros creemos que si se dan las condiciones debe haber Presupuestos, aunque conscientes de que Sánchez tiene un apoyo parlamentario escaso y no es fácil que consiga los 176 votos", ha comentado.



Rodríguez ha desvelado que tiene apalabrado con el Gobierno que, si se despejara este tema, NC se "sentará para hablar del presupuesto, pero es cierto que no han iniciado los contactos con las fuerzas políticas que no están en el Gobierno porque hay aún grandes incógnitas".



Por otro lado, la ejecutiva de NC decidió presentar una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2019, que dice que es de la "derecha insularista del Gobierno en minoría de CC, apoyado por PP y ASG".



Román Rodríguez justificó la petición de devolución del PL al Ejecutivo por detraer más de 250 millones de euros al gasto público social y dejar a las islas más empobrecida y alejada de la riqueza media estatal.



Enmienda a la totalidad a los presupuestos autonómicos

La dirección nacional decidió por unanimidad presentar la enmienda a la totalidad y Rodríguez recordó que será la octava propuesta de NC con la que se pide la devolución de los presupuestos de los "gobiernos conservadores sufridos" en estos años.



La enmienda a la totalidad a las cuentas, según el líder nacionalista se fundamenta en el "rechazo a la política de ingresos" decidida, ya que en su opinión "se podían disponer en torno a 250 millones de euros más para políticas sociales, que están a la cola de la cola del Estado".



La distribución del gasto es el segundo factor para solicitar la devolución de los últimos presupuestos de la IX Legislatura, ya que Román Rodríguez defiende un reparto "más racional".



En su opinión, "no puede ser" que la sanidad, con 150.000 personas en listas de espera, aumente sus partidas un 2,6 %, cuatro puntos menos que la media del crecimiento de global del PL.



En la misma línea se pronunció respecto a la Consejería de Educación, que crece un 4,1 %, dos puntos y medio menos.



Pero "lo que es totalmente injustificable", censuró Rodríguez, es que para la lucha contra la pobreza haya cero euros de aumento.



Con el 40,2 % de la población de las islas en riesgo de exclusión social y cada vez más alejados de la riqueza media del Estado (el 81,7 %) "no es admisible que se echen recursos económicos por el sumidero", criticó Rodríguez.



"Frente a cada exigencia, Nueva Canarias pondrá sobre la mesa de dónde deben salir los recursos", avanzó el líder de NC.