NC denuncia un conflicto de intereses en el procedimiento de licitación de la Limpieza en Mogán

El Grupo Municipal de Nueva Canarias (NC) en Mogán denunció este miércoles que el bipartito formado por Ciuca y el PSOE ha bloqueado cualquier posibilidad de estudiar si existe conflicto de intereses en el procedimiento por el que se tramita el servicio de recogida de residuos sólidos en el municipio. Para NC, no sólo existe ese conflicto, sino que puede afectar de manera muy seria a la seguridad jurídica de dicho procedimiento.

Según recoge el escrito presentado por NC, el Ayuntamiento de Mogán contrató al profesional Joaquin Betancor para la redacción de los pliegos de dicho concurso y posteriormente resultó adjudicatario de un nuevo contrato para asesorar al servicio municipal responsable de la evaluación de las ofertas. “Se ha puesto en conocimiento de la alcaldesa y del concejal de contratación, el socialista Artemi Artiles, que este señor ha estado trabajando y formando parte de órganos de dirección de algunas de las empresas que concurren al procedimiento, por lo que, en atención a la nueva ley de contratos, se podría estar incurriendo en un posible conflicto de intereses”, señalan.

La respuesta del Grupo de Gobierno liderado por Onalia Bueno ha sido, según NC, “rechazar la adopción de medidas que eviten el conflicto de intereses, porque, entre otras cuestiones, el nuevo contrato del consultor no tiene nada que ver con la evaluación de las ofertas”. Para Nueva Canarias, “lo grave de todo esto es que no consta en el expediente que se haya practicado ninguna prueba que permita afirmar, sin ningún género de dudas, que no existe vinculación laboral o económica entre el consultor que redactó los pliegos, y las empresas que optan al concurso”.

La portavoz municipal de NC, Isabel Santiago, recordó la jurisprudencia europea al respecto, “que deja claro que no importa tanto el resultado de la adjudicación del contrato, como que en el procedimiento se observe el respeto a los principios de transparencia y objetividad”.

En este sentido, la sentencia del 12 de marzo de 2015, dictada por el Tribunal Europeo es muy clara al respecto, pues concluye que “el órgano que conoce del recurso debe declarar ilegales las actuaciones del poder adjudicador, que no garantizaron la transparencia y la objetividad del procedimiento” añadiendo que “sin que el recurrente esté obligado, además, a demostrar de modo preciso que los expertos actúan de forma parcial”. Las consecuencias de no actuar correctamente, aseguran, pueden traducirse en indemnizaciones millonarias.

Huelga a Reglamento de los trabajadores

A esta situación se añade la decisión de los trabajadores del servicio de recogida de basuras del municipio, por iniciar una huelga de reglamento ante la negativa del Ayuntamiento a abonar a la empresa las retribuciones relativas a la nocturnidad. Esto supone que los trabajadores van a cumplir, a raja tabla, con su horario laboral que es el comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 12:50 de la tarde, por lo que sólo podrán recoger aquella basura que les dé tiempo.

Según denucia NC, en el día de ayer quedaron sin vaciar los contenedores de las zonas de Riu- Altamar, la 3ª fase del centro comercial, desde Barranquillo - Andrés hasta las Filipinas, Portonovo, y la zona comprendida entre Molino de Viento y el Cercado, y en el día de hoy las zonas de Taurito, Playa de Tauro, Playa del Cura, los dos muelles de Puerto Rico, calles cercanas al Centro Comercial de Puerto Rico, Loma de Puerto Rico, Playa del Cura y el Cercado. Para los trabajadores del servicio, la respuesta del Ayuntamiento, más allá de favorecer un acuerdo y de sentarse a dialogar con los trabajadores, ha optado por la vigilancia y seguimiento de estos a través de inspectores, para garantizar que cumplen con su trabajo.