Noemí Santana: "Me marqué hacer un Podemos más fuerte que echara a CC y ahora toca oxigenar el partido"

Solo 10 días después de que resultara elegida para formar parte del nuevo Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, la secretaria general de la formación en Canarias, Noemí Santana, anunciaba este lunes que no se presentará a la reelección de su cargo orgánico en las Islas. Con todos los objetivos que se marcó cuando se adentró en política conseguidos, la también consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias asegura que se trata de una decisión “personal”, consensuada con todo su equipo, que llega en el momento en el que “se abre una nueva etapa de Podemos Canarias”. “Siempre hemos dicho que no nos vamos a perpetuar en los cargos y considero que mi etapa en la dirección autonómica ha llegado a su fin”, ha explicado este martes en declaraciones a este periódico.

Aunque reconoce que es una idea que rondaba en su cabeza desde hace algún tiempo, no quería anunciarla antes de que se celebrara el Consejo Ciudadano autonómico, este lunes 1 de junio. Durante su intervención comunicó su decisión agradeciendo a sus compañeras y compañeros el apoyo y afirmando que había sido “un honor” ostentar el cargo. El encuentro concluyó con la convocatoria de la nueva asamblea territorial y el proceso de primarias para el próximo otoño. Si bien otros territorios se han visto forzados a convocar la asamblea autonómica de manera forzosa ante las discrepancias internas, no es el caso de Canarias donde “hemos mostrado nuestra capacidad de solvencia”, por lo que no se produjo esa exigencia.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, en 2015 fue elegida diputada del Parlamento canario y desde 2017 capitanea la formación en las Islas. Fue parte del equipo que organizó la primera asamblea ciudadana estatal y miembro del primer y segundo consejo estatal de la formación morada. En las primarias de Podemos para decidir candidatura a la presidencia autonómica celebradas en 2018 se volvió a hacer con liderato con el respaldo de 2.344 del total de 4.480 personas que participaron en el proceso. Con su propuesta Juntas Más Fuertes atrajo al 52,96% de los votantes. La lista alternativa a la suya encabezó los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. “El trabajo que yo me marqué era hacer un Podemos más fuerte, que gobernara, que echara a Coalición Canaria -la formación que gobernó durante el último cuarto de siglo el Archipiélago- de las instituciones, que se pusieran en marcha medidas a favor de la mayoría de la ciudadanía, sobre todo de la gente más vulnerable”. Tras conseguir sus objetivos y haber hecho “un buen trabajo” cree que es el momento de dar “aire fresco”. “Es bueno que se oxigenen las organizaciones y que se vea que hay nuevas caras”.

Confiesa que tiene en mente a una persona que cree que lo puede hacer de manera “fantástica” pero considera que no es ella quien tenga que decir un nombre. No obstante, afirma que quien quiera dar un paso adelante tendrá todo su apoyo. Asegura que en la formación hay gente con unos perfiles “muy potentes” y con una gran “trayectoria y formación detrás” para asumir el cargo.

Sobre los desencuentros que surgieron en el pasado en la formación y que derivaron en que se presentaran distintas candidaturas en las primarias a la secretaría general en el año 2017, Santana afirma que su deseo era tener un Podemos “más fortalecido y unido”. Señala que su equipo “siempre” tendió la mano a unir las distintas sensibilidades, a trabajar en conjunto y que, de hecho, en la dirección del partido hay actualmente personas de todas las listas presentadas. Algunas de ellas “cogieron ese guante” y trabajan “al unísono”, como es el caso de Juan Márquez -actual viceconsejero de Cultura de Gobierno de Canarias-, y “otras no”. “Nos hemos conformado en un mismo equipo y hay otras personas que han decidido seguir otro camino”, indica sobre el otro sector encabezado por la diputada morada al Congreso por la provincia de Las Palmas, Meri Pita.

Noemí Santana, secretaria general de Podemos en Canarias.

No cierra ninguna puerta, pero no sabe qué ocurrirá en un futuro, sí tiene claro que seguirá vinculada a Podemos. “Esto no quiere decir que no me vaya a presentar otros cuatro años más a la reelección política”, apunta, pero asegura que no se ve dentro de 15 o 20 años en un puesto político. “Se puede hacer activismo desde otros muchos espacios”. Sigue creyendo fielmente en los valores que para ella representa Podemos y adelanta que seguirá trabajando al lado de las personas que lideren la organización en el Archipiélago. “Es un proyecto que vi nacer, creo que he sido parte de su crecimiento y de su fortaleza y voy a seguir ahí pero jugando otro papel”.

La situación por la que está pasando Canarias en estos momentos -derivada de la pandemia de la COVID-19- ha hecho que la consejera centre todos sus esfuerzos en el departamento que dirige. “Aparejada a esta crisis sanitaria está la crisis social a la que hay que hacer frente, hay que tomar medidas para que este golpe sea el menor posible”, reitera. Aunque en la mañana de este martes no había hablado con la mayoría de sus compañeros del grupo de Gobierno sobre su decisión, revela que el presidente del Ejecutivo canario –el también secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres- era conocedor de la idea y le ha brindado todo su apoyo.

Se dirige a las personas que han secundado su candidatura para decirles que seguirá en el partido “como una militante más, dando el callo” y que “siempre” la tendrán “para lo que necesiten y donde necesiten”. Recuerda a quienes crean en el proyecto de la formación morada que “tiene futuro” porque “no depende de nadie sino de muchas”.