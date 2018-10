Nueva Canarias advierte al Ayuntamiento de Mogán de errores en la construcción de la guardería de Arguineguín

Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán ha advertido al grupo de gobierno , conformado por Ciuca y PSOE, de que han cometido, a su parecer, hasta cinco errores en el expediente de contratación de la obra para la construcción de la nueva guardería de Arguineguín.

A parecer del partido en la oposición, estos fallos podrían significar la nulidad de las actuaciones, lo que obligaría a tener que volver a iniciar el expediente desde el principio.

Así, Nueva Canarias ha presentado un escrito dirigido a la alcaldesa, Onalia Bueno, y al concejal de contratación, el socialista Artemi Artiles, con los citados errores. Por un lado, argumentan que el Ayuntamiento carece de competencia para ejecutar la obra debido a que no ha firmado un convenio previo con el Gobierno de Canarias que le habilite a construir la guardería tal y como establece el artículo 13.1 del Decreto 21/2008, de 30 de septiembre, debido a que la competencia es del Gobierno de Canarias tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias.

Así mismo, expresan que no está justificada la declaración de urgencia de la tramitación del procedimiento de contratación conforme a derecho. Por otro lado, entienden que no se ha dado cumplimiento a la exigencia de la nueva ley de contratos, relativa a la obligación a justificar la no división por lotes de la ejecución de la obra, ya que el técnico municipal se limita a transcribir lo que dice el artículo 99 de dicho cuerpo legal, pasando por alto la obligación de justificar las razones de tal decisión.

Y, por último, entienden que se incumple con el horario establecido por el director territorial de educación de Las Palmas, que obliga a que la obra se ejecute en periodo vacacional, cosa que no va a ocurrir, aparte de que utilizan normativa ambiental derogada para justificar que no es necesario realizar un informe de impacto ambiental de la obra, sostiene Isabel Santiago, concejala del partido de la oposición.

"Esto es un auténtico despropósito pues una obra que debería haber estado finalizada en noviembre de 2017 aún no está ni adjudicada debido a los errores del gobierno de Ciuca- PSOE. Redactaron un proyecto sin el correspondiente estudio geotécnico, lo que supuso a su vez que la obra se incremente en un millón de euros", concluye Santiago.

Según ha expresado la portavoz de NC, Isabel Santiago, una vez más se constata que el gobierno de Onalia Bueno, no escucha las propuestas de la oposición, que lo único que busca es que las cosas se hagan bien, y se actúe en defensa del interés general de los vecinos del municipio. El sectarismo con el que Ciuca-Psoe gobiernan en Mogán es el causante del caos administrativo y del retroceso que el Ayuntamiento y los servicios públicos lleva sufriendo desde el comienzo de este mandato en el 2015.