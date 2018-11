Nueva Canarias acusa a CC, PP y ASG de utilizar "mentiras y medias verdades" con los presupuestos

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha criticado este viernes el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2019 y ha negado que sea expansivo, ya que el gasto sube únicamente un 6,6%, cuando el de este año aumentó un 12,1%.



Rodríguez ha acusado a Coalición Canaria, el PP y la Agrupación Socialista Gomera, partidos que apoyan las cuentas autonómicas para el año que viene, de utilizar "mentiras y medias verdades" en su argumentación, ya que camuflan realidades que afectarán a los ciudadanos.



La eliminación del impuesto a la energía, por ejemplo, supondrá 12 millones menos de euros de ingresos, pero apenas repercutirá en el bolsillo de las personas, ya que el ahorro real será de 10 euros al año por persona, ha asegurado el presidente de NC.



Igualmente, ha criticado la rebaja lineal de medio punto del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), que conllevará 150 millones de euros menos de recaudación para la administración canaria, con la consecuencia que ello tendrá para la financiación de servicios básicos.



Esta rebaja fiscal es igual para todas las rentas, algo que NC no comparte, ya que es partidaria de una política fiscal con criterios de proporcionalidad, de forma que paguen más quienes más tienen.



NC apoya la reducción del IRPF a las rentas más bajas y la eliminación del IGIC a los alimentos incluida en los presupuestos, pero apoya una reforma fiscal más amplia, ha dicho Rodríguez.



Así, por ejemplo, propone que se grave más los artículos de lujo, que el impuesto de sucesiones y donaciones sea progresivo y que se implante una tasa turística.



En cuanto a la financiación de servicios básicos esenciales, Rodríguez ha negado que el nuevo presupuesto permita atender las necesidades de los ciudadanos.



El capítulo de sanidad aumenta únicamente un 2,6%, por debajo de la media general del 6,6%, y de los 77 millones de euros consignados, 71 millones se destinarán a gastos del personal público, por lo que apenas se podrá mejorar la atención a las personas.



Lo mismo sucede en educación, área que sube un 4,1%, también por debajo del 6,6% general, y en políticas sociales, área que también crece menos que la media, con excepción de los fondos destinados a la Ley de Servicios Sociales, que se incrementan un 20%.



"Son unos irresponsables y además tratan de engañar a la gente", ha dicho el presidente de NC, quien ha lamentado que con estas cuentas Canarias continuará "a la cola en sanidad, educación y servicios sociales, y a la cabeza en pobreza y exclusión social".



Los presupuestos para 2019 no incluyen, por ejemplo, ninguna partida para la lucha contra la pobreza, cuando es una realidad que afecta a muchísimos canarios.



"No es un presupuesto social ni va a mejorar la calidad de vida de la gente, la rebaja fiscal no se va a notar, pero supondrá 150 millones menos de euros que recortarán el gasto", ha asegurado Rodríguez.



En cuanto a las inversiones, los 1.077 millones de euros consignados en los presupuestos se unirán a los aproximadamente 450 millones que aportará el Estado a través de los convenios, lo que harán unos 1.500 millones de euros.



Sin embargo, Rodríguez cree que probablemente no se ejecute más que un tercio del total, por lo que ha propuesto al Gobierno que analice la posibilidad de destinar fondos a otros fines.