Nueva Canarias y Fortaleza negocian un pacto de Gobierno en Santa Lucía "sin líneas rojas"

Tras una reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Santiago Rodríguez, (Fortaleza--CC), el secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ha descartado la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura con Agrupación de Vecinos (AV): “En Nueva Canarias también coincidimos con el alcalde en que Agrupación de Vecinos representa lo que no se debe dar en la política, por decirlo de una manera muy suave, y no estamos ni vamos a estar en ninguna moción de censura”.



Estas declaraciones se producen después de que Agrupación de Vecinos (AV) reclamara al resto de formaciones del Consistorio grancanario apoyar una moción de censura al actual grupo de gobierno, en minoría después de la expulsión de cuatro concejales de AV y de Beatriz Mejías, del grupo de no adscrito.



En un comunicado, Ramírez también expresó que la voluntad de Nueva Canarias -que cuenta con siete concejales- es “buscar un acuerdo progresista en el plazo más breve posible que se base en un programa de gobierno para el avance social de Santa Lucía, para acabar con la imagen negativa que se ha dado en los últimos meses”. En la tarde de este lunes, el consejo político local de NC se reunirá para analizar la situación.

Por su parte, el alcalde de Santa Lucía ha remarcado que no pondrá “líneas rojas” para recabar los apoyos necesarios que "dé estabilidad al gobierno" y añadió que el pasado viernes tuvo una reunión con los socialistas (cinco concejales), a los que invitó a sumarse al grupo de gobierno.

“Los dos concejales del Partido Popular, Marcos Rufo y Sergio Vega, forman parte del actual gobierno municipal, igual que Rubén Bordón, de Agrupación de Vecinos, y queremos continúen”, ha remarcado Rodríguez.

Sobre si el acuerdo podría suponer cambios en la alcaldía, Rodríguez ha afirmado que está dispuesto a “poner todos los temas sobre la mesa, lo único que no vamos a hacer es compartir gobierno con AV ni con la concejala no adscrita Beatríz Mejías”.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana espera poder cerrar un “acuerdo en cuestión de días” que puede llevar al ayuntamiento a tener un gobierno “de 13, 15 o 20 concejales”, pero “dependerá de la voluntad de las otras fuerzas políticas”, concluyó.

Un encuentro "cordial"

En un comunicado, el concejal de Nueva Canarias Francisco García ha expresado que el encuentro con Fortaleza ha sido "cordial" y ambas formaciones han buscado "vías de entendimiento” que podrían desembocar en la consecución de "un pacto de progreso".

Aunque reconoce que aún "no se ha cerrado ningún acuerdo", considera que "existen posibilidades de llegar a un entendimiento”.