Nueva Canarias denuncia que el Ayuntamiento de Mogán inició la obra de la guardería de Arguineguín a pesar de los problemas técnicos

Nueva Canarias (NC) ha denunciado este lunes que el Ayuntamiento de Mogán ratificó el inicio de la obra de la guardería de Arguineguín, a pesar de que existían problemas técnicos sin resolver. El partido nacionalista hace estas afirmaciones después de haber tenido acceso al acta de replanteo, firmada el 15 de enero de este año, entre los técnicos del Consistorio y el representante de la empresa adjudicataria para la construcción de la nueva guardería OHL, previa al inicio de la obra.

La formación explica que, dicho documento, pone de manifiesto que “existe una línea de baja tensión que impide los trabajos en la plataforma 2ª y 3ª, una línea de teléfono que atraviesa toda la parcela que dificulta los trabajos en la plataforma 1ª y 2ª, así como la ejecución de la 2ª planta del módulo de la plataforma 1ª” y concluye que “los trabajos en dichas zonas están condicionados a la retirada de las mencionadas líneas”.

Nueva Canarias recuerda que, a una pregunta que realizó la portavoz Isabel Santiago en este sentido en la pasada comisión informativa, "la portavoz del PSOE, Pino González, afirmó que la obra estaba iniciada y que no había ningún problema". Sin embargo, considera que los hechos ponen de manifiesto que la concejala socialista "mintió", pues la obra "no se inició en el momento de la firma del acta de replanteo, debido a que, como refleja este documento, hasta que no se retirase tanto la linea de baja tensión como la telefónica no se podrían iniciar los trabajos", insiste.

Según expresó la portavoz de NC en Mogán, Isabel Santiago, la situación de esta obra es muy representativa de cómo funciona el gobierno de Ciuca-Psoe, pues "fueron capaces de pagar un proyecto incompleto, ya que carecía de estudio geotécnico, lo que supuso que la obra pasara de uno a 3 millones de euros, y que se tuvieran que acondicionar los terrenos para poder hacer realizable el proyecto".

La concejala señala que esto supuso una inversión de casi 300.000 euros más. Todo ello, además, denuncia NC que fue adjudicado al mismo arquitecto "que olvidó incluir en el proyecto el estudio geotécnico, y habiendo tenido que indemnizar con mas de 30.000 euros a la anterior adjudicataria de la obra".

Para la formación nacionalista, "esto es un despropósito más", que a su juicio pone de manifiesto la falta de planificación y la incompetencia de Onalia Bueno (Ciuca) y de la concejala responsable de las escuelas infantiles de Mogán, Pino González (Psoe), "pues han sido incapaces de culminar el desarrollo de una infraestructura, que debía haber estado terminada en noviembre de 2017".