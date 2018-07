Nueva Canarias cree que Pablo Casado es el mejor presidente para las bases del PP

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez,ha considerado este sábado que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, es el mejor candidato para las bases del Partido Popular, al defender unas políticas muy conservadoras.



Román Rodríguez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado, no obstante, que Soraya Sáenz de Santamaría, al tener una perspectiva más moderada, hubiera sido una mejor presidenta para competir en el espacio de centro derecha.



El presidente de NC ha recordado que el PP perdió la mitad de los votos en las últimas elecciones y ha asegurado que si quiere recuperar respaldo no lo puede hacer "por la extrema derecha sino por el centro".



En su opinión, el PP tiene que reinventarse para recuperar la confianza en el centro derecha español, donde no compite con NC porque "nada tiene que ver" su partido con el Partido Popular.