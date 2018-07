Nueva Canarias asegura que el decreto del 75% de Ábalos genera "serias dudas y disfunciones"

Nueva Canarias (NC) ha afirmado este sábado que el decreto sobre el 75% de la bonificación de los billetes de avión y de barco al resto del Estado que prepara el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla genera "serias dudas y graves disfunciones".



El presidente de NC, Román Rodríguez, exige a Ábalos que renuncie a aplicar ese descuento sobre la tarifa bonificable que no está contemplada en los presupuestos de 2018, tampoco en el informe emitido por el Parlamento canario y ni en la ponencia del Congreso sobre la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF).



Además, Rodríguez valora el "pronunciamiento unánime" de la Cámara regional en contra de esta tarifa bonificable y a favor de aplicar el descuento sobre la tarifa regular. "Es decir, sobre el precio real del pasaje aéreo o marítimo", subraya.



Transcurridas 48 horas desde que Fomento recondujera las "torpezas iniciales" cometidas con el 75 % al anunciar que un acuerdo en el Consejo de Ministros para su aplicación inmediata antes del final de julio, NC señala que "las alarmas han vuelto a saltar al constatar que el decreto que prepara Fomento, y que ha remitido al Legislativo canario, retoma la propuesta desechada por todos de aplicar el descuento sobre la tarifa bonificable".



El "desconcierto" en la formación nacionalista le lleva a Román Rodríguez a reclamar "aclaraciones" al titular del Ministerio de Fomento.



Afirma que "un decreto no puede modificar la Ley de presupuestos" y que las cuentas en vigor contemplan "la aplicación de la bonificación del 75 % en la tarifa regular después de que, en el transcurso de las negociaciones sobre las cuentas con el Gobierno del PP se lograra suprimir la tarifa bonificable lesiva para los intereses de los residentes".



"Con esa tarifa bonificable", advierte Rodríguez, "el descuento no se hace sobre el precio real del billete y, además, su aplicación y cuantía dependerá de la voluntad política" del gobierno de turno.



Además, NC hace hincapié en que la ponencia del Congreso de los Diputados sobre la reforma del REF ha recogido la regulación del 75 % como en la ley de presupuestos.



Indica asimismo que el Parlamento canario no tiene que emitir un nuevo informe, como solicita ahora José Luis Ábalos para su decreto, porque ya lo hizo con anterioridad.



"Si al ministro no le son suficientes estas consideraciones legales", Román Rodríguez le recuerda que "el pasado mes de marzo todos los grupos de la Cámara regional -PSOE, CC, PP, NC, Podemos y ASG- apoyaron una proposición no de ley con el desacuerdo unánime a la tarifa bonificable".



Desde la perplejidad, Rodríguez reconoce que no entiende nada y se hace algunas preguntas: "¿No dijo que se iba a hacer con un acuerdo en el Consejo de Ministros antes de final de este mes de julio, para que entrara ya en vigor? Y para qué se necesita la doble regulación de un acuerdo y un decreto".



"Esperemos que todo sea un error al igual que fueron los seis meses, las consultas a la Abogacía del Estado y los tres meses iniciales que dijo necesitar para poner en marcha esta medida", concluye el presidente de Nueva Canarias.