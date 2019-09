Nueva Canarias dice que nunca ha cerrado las puertas a la unión del nacionalismo

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha dicho este viernes que su formación política nunca ha cerrado "las puertas" a la unión de los partidos nacionalistas del archipiélago, aunque no se la plantearía por sumar poder, sino por ideas y contenidos para que la región crezca.



Rodríguez ha dicho que este asunto se ha discutido "unas 700 veces el la última década y media" y que NC siempre responde lo mismo: "Somos nacionalistas progresistas con una visión de los problemas y de la sociedad canaria y de lo que debe ser su futuro razonablemente pertrechada".



"No es una verdad absoluta, pero tenemos una propuesta política para las islas", ha subrayado el líder de NC antes de la toma de posesión del director general del Gabinete de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, Martín Marrero, que fue viceconsejero portavoz de los dos gobiernos presididos por Paulino Rivero, de CC.



En su opinión, las diferencias con otros grupos nacionalistas "no son personales, a pesar de las cosas estas que se dicen, son políticas".



"Siempre estaremos abiertos al entendimiento con otros grupos en el campo del nacionalismo si se quiere construir una sociedad justa. Por ejemplo, NC defiende y sacará adelante la renta canaria de ciudadanía porque es un instrumento que paliará el problema más grave de la sociedad en las islas: la desigualdad", ha precisado.



Rodríguez ha recordado que "NC cree en una sociedad democrática" y que por eso promovió la reforma electoral -"debe seguir avanzando"- y defiende "la sostenibilidad del modelo canario de desarrollo y ahora, con una crisis climática que por fin impregna a todos los gobiernos, no debe ser solo una palabra, sino un compromiso".



"Si estamos de acuerdo en los contenidos, las propuestas, los análisis y la articulación del futuro, el camino está abierto, pero si de lo que se trata es de poder y esas cosas... Pues seguramente no", ha reiterado.



Rodríguez ha desmentido conversaciones con CC o Sí se Puede para ir juntos en unas hipotéticas comicios generales en noviembre.



"No hemos empezado a discutirlo y nuestra Ejecutiva Nacional está convocada para el próximo día 21 porque, para entonces, se puede saber razonablemente lo que puede pasar en la política española", ha apuntado Rodríguez, quien ha dicho que las probabilidades de elecciones generales "son muy altas, aunque son poco deseables para la gente, la economía y el sector público".



Román Rodríguez ha subrayado que la política tiene que estar acompañada de propuestas, de análisis y de ideas y que, con los otros grupos nacionalistas, NC tiene "más diferencias en la política interior que en la estatal".



"Con otros nacionalistas hemos defendido el conjunto del Régimen Económico y Fiscal, contribuido a las leyes de Presupuestos de 2017 y 2018, que son las que mejor han tratado a Canarias en su historia", ha recordado.



El presidente de NC ha concluido señalando que su partido no estaba de acuerdo "como se gobernaba Canarias, en las cosas que han hecho en las cuentas regionales y que hemos puesto en evidencia, pues no se puede utilizar el dinero público para intentar ganar elecciones, sino para resolver problemas".