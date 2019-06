Nueva Canarias no asistirá al pleno de constitución del Ayuntamiento de Mogán

La concejala de Nueva Canarias (NC) en Mogán, Isabel Santiago, no asistirá este sábado al pleno de constitución de la nueva corporación porque el proceso electoral que permitió a Ciudadanos para el Cambio - Ciuca ganar con mayoría absoluta el pasado 26 de mayo "no fue ni justo, ni limpio, tal y como acredita la investigación conjunta entre la Fiscalía Provincial, la Guardia Civil y los juzgados de San Bartolomé de Tirajana", ha afirmado en un comunicado.



Nueva Canarias ha recordado que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha afrontado hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil sobre la presunta compra de votos en ese municipio, con audios en los que se escucha a la alcaldesa decir que "lo importante es que cuando el sobre llegue a casa [de cada vecino, para votar por correo] te llamen y no lo abran, para yo decirte cómo es el rollo".

Un indicio de que esos votos por correo no serían fruto del libre y secreto derecho al voto. "Yo te mando a una persona para que te lo haga todo de una sentada"; "yo te lo puedo hacer, yo te lo hago. Hay una persona que te lo hace".



Para Nueva Canarias, la grabación esta conversación representa "un indicio difícil de obviar sobre el modo irregular en el que la alcaldesa de Mogán podría haber afrontado el proceso electoral, que además se podría ver agravado si se confirma la violación del secreto postal que consagra el artículo 18 de la Constitución Española".

A esto suman "el incremento del voto por correo, que se ha multiplicado por tres, llegando a los 1.500, lo que supone el 10% de la provincia de Las Palmas", lo que relacionan a "los resultados de Ciuca, que nunca ha obtenido ninguna formación política en Mogán". A juicio de Isabel Santiago, esto demuestra la existencia de "una red organizada para la captación ilegal del voto, que tiene más peso que nunca".

"Hay que acabar con la imagen que se da del municipio cada vez que hay elecciones, y no es justo que la gente honrada de Mogán siga sufriendo gobiernos represores y despóticos que lo único que persiguen es el poder a toda costa", ha concluido Isabel Santiago, quien entiende que la mejor forma de mostrar su rechazo a lo ocurrido en el proceso electoral, es no acudir al pleno que va a elegir a la alcaldesa.