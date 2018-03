Nueva Canarias denuncia el veto del Gobierno a la tasa turística

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Román Rodríguez, ha criticado el veto del Gobierno de Canarias a la tramitación de su proposición de ley para aplicar una tasa turística en el Archipiélago.



Según señala Rodríguez en un comunicado, se trata de un "veto político" que no se ajusta al reglamento del Parlamento, puesto que la proposición de ley no implica ni un aumento del gasto ni una disminución de los ingresos de la Comunidad Autónoma.



"Al contrario, aumentamos la recaudación, sin afectar a los bolsillos de las familias canarias y se invierte en unos fines muy específicos", argumenta Román Rodríguez.



El portavoz de NC ha pedido al resto de grupos parlamentarios que permitan la toma en consideración y el debate de la propuesta.



La tasa turística es una medida implantada en los principales destinos turísticos de España e internacionales y "está demostrado que no influye en la disminución de turistas", afirma.



Además, contribuye a ganar en competitividad "al generar unos ingresos extraordinarios para la rehabilitación turística, el impulso del turismo sostenible, la preservación y recuperación de los recursos naturales y culturales y el mantenimiento del paisaje agrario", asegura.