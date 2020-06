Nueva Canarias pide "que se retomen las derivaciones" dentro de la UE de las personas migrantes llegadas a las Islas

El portavoz de NC en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, ha reclamado "que se retomen las derivaciones" de migrantes en cumplimiento de "la solidaridad interterritorial en el Estado y dentro de la UE", porque "no se nos puede dejar solos a la hora de gestionar esta responsablidad".



En un comunicado, Campos pide que se dé prioridad a Canarias en la política migratoria del Estado "ante el constante incremento" de la llegada de pateras.



La llegada de migrantes ha tensionado los recursos y la capacidad de acogida, por la "imposibilidad" de realizar repatriaciones y traslados y por el cumplimiento de los protocolos sanitarios frente al coronavirus, según el dirigente de NC.



La respuesta debe darse "desde la perspectiva humanitaria", ha matizado Campos en referencia al "endurecimiento" que observa en la política migratoria de la UE y que considera "muy preocupante".



La Comisión Europea ha planteado a los estados miembros la responsabilidad exclusiva de los países con frontera exterior de la UE para gestionar la migración que llega a su territorio y la posibilidad del internamiento en centros cerrados para quienes no tengan derecho a obtener asilo.



Los centros de internamiento de extranjeros no deben ser "un instrumento básico de gestión", según Campos, que defiende que la UE refuerce la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en sus tareas de salvamento y la lucha contra las mafias.



La suscripción de acuerdos con los países de procedencia para invertir en el desarrollo de programas sociales y económicos es una de las propuestas de NC, así como "estudiar un proceso de regularización ordenado" de las personas con vínculos en el territorio.