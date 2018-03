Nueva Canarias tilda el discurso de Clavijo de "antiguo, tedioso, sin ilusión, irreal y alejado de la realidad"

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha visto este martes en el presidente Fernando Clavijo un discurso "antiguo, tedioso, sin ilusión, irreal y alejado" de la realidad, pues ni siquiera ha sabido defender lo que el Gobierno regional ha hecho bien, ha asegurado.

Fernando Clavijo se ha mostrado falto de ilusión y se dedica a santificar las obviedades, aseveró Román Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera sesión del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.

El portavoz de NC añadió que con los datos de la realidad canaria no se puede sacar pecho ni presumir, no hay diversificación ni mejora sensible en los servicios públicos, manifestó Rodríguez, para quien el modelo que defiende el Gobierno regional es "de desarrollo insostenible".