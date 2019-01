Nueva Canarias registra en la Cámara regional su proyecto de ley para aplicar una renta de ciudadanía en las islas

El grupo de Nueva Canarias ha registrado este miércoles en el Parlamento regional una proposición de ley que persigue la creación de una Renta de Ciudadanía Canaria, que el partido pretende que beneficie a 60.000 personas y que supondrá una financiación de 300 millones de euros en tres años.

El presidente de la formación nacionalista, Román Rodríguez, ha explicado en una rueda de prensa que esta medida está orientada a "servir de garantía mínima de ingresos para empadronados en Canarias" y ha recalcado que "no es solo una reclamación histórica, sino un derecho estatutario".

"Está orientada a los ingresos, independientemente de la situación laboral, ya que aborda a desempleados y jubilaciones no contributivas y también a trabajadores en activo que no lleguen a un mínimo de ingresos para cubrir sus necesidades básicas", ha referido para diferenciarla de la herramienta más cercana disponible actualmente: la Prestación Canaria de Inserción, que tiene como elemento nuclear la inserción laboral.



Rodríguez ha detallado que podrán ser beneficiarios de esta Renta de Ciudadanía Canaria los residentes en las Islas con al menos un año de antigüedad o tres de empadronamiento en los últimos diez, mayores de 25 años y cuyos ingresos no alcancen la cuantía de la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social.



La Prestación Canaria de Inserción, "con 57 millones de euros, llega a poco más de 10.000 personas, mientras que la Renta de Ciudadanía Canaria podría llegar a 50.000 o 60.000 personas en su pleno despliegue" ya que se articularía "en tres tramos: uno en funcionamiento desde su aprobación, otro desde el 1 de enero del año siguiente, mientras que el despliegue completo se haría al siguiente año", ha aseverado.



La financiación de esta Renta de Ciudadanía Canaria podría alcanzar los 300 millones de euros, que "se nutrirían de los 57 millones de la actual Prestación Canaria de Inserción, recursos del Servicio Canario de Empleo destinados a programas de formación, cualificación y abordaje integral en este plano, recursos de servicios sociales y "recuperando las irresponsables rebajas fiscales que viene denunciando Nueva Canarias", ha añadido.