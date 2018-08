Nueva Canarias sugiere cambiar los eSports por ajedrez en los colegios

Nueva Canarias (NC) ha solicitado este lunes al Gobierno canario que sustituya las competiciones de videojuegos por el impulso del ajedrez en el sistema educativo. Nueva Canarias, en un comunicado, recuerda que numerosos estudios avalan que el ajedrez resulta muy positivo para el desarrollo cognitivo y para el crecimiento sociopersonal de los niños y no los videojuegos, que fomentan el sedentarismo y el riesgo de adicciones.



Para el portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, esta debería ser la línea de actuación del Gobierno que en 2019 sustituya al de CC.



“Pensando en el bienestar y en el desarrollo integral de nuestra infancia y juventud y no en el mercantilismo y en el apoyo a actividades en función de las particulares aficiones del presidente del Gobierno”, ha aseverado.



Ha recordado que en 2012 ya el Parlamento europeo solicitó a la Comisión Europea y a los estados miembros que apoyen la introducción del programa de ajedrez en la escuela en los sistemas educativos de los distintos países, además de solicitar a Bruselas que asegure una financiación suficiente para impartirlo.



A finales de ese año, Carmen Hernández, entonces diputada de Nueva Canarias, presentó en el Parlamento canario una proposición no de ley (PNL) sobre el fomento y la promoción de la práctica del ajedrez en los centros escolares de las islas.



La misma, apoyada unánimemente por la Cámara, solicitaba el impulso del Gobierno y que “se incorpore, dentro de nuestro ámbito competencial en materia educativa, el ajedrez como materia educativa, tanto en la Enseñanza Primaria como en Secundaria, en horario lectivo, siguiendo las recomendaciones de la Unesco”.



En su exposición, Carmen Hernández hizo referencia al estudio "Los beneficios de la práctica del ajedrez en el enriquecimiento intelectual y socioafectivo en escolares", realizado por profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna.



Esta investigación concluye que el ajedrez mejora la capacidad cognitiva, moldea la capacidad de afrontar y resolver problemas e influye en el desarrollo sociopersonal de quienes lo practican.