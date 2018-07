Nueva Canarias tilda de "tontería "que Fomento plantee regular con un real decreto el descuento del 75%

El diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo considera una "tontería" que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), pretenda regular mediante un real decreto el descuento del 75% en los viajes a la península para los residentes en las islas, cuando ya tiene fuerza de ley.



Según Quevedo, el "fondo" de ese real decreto sería aplicar el 75% sobre un nuevo concepto, la "tarifa bonificable", no necesariamente el precio real, lo que podría implicar que "alguien en el Ministerio, cuando le apetezca, podrá decir que lo bonificable es el 60% del precio del billete" y entonces, "se aplicará el 75% del 60".



"La Ley de Presupuestos establece que el 75% de descuento en los viajes entre Canarias y el resto del Estado se aplicará con carácter indefinido sobre la tarifa regular, es decir, sobre lo que cuesta un billete", ha recordado el nacionalista, durante una visita a las obras de reforma del Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria.



El diputado considera que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), está "empecinado" en "degradar una conquista que ha costado 40 años a los canarios" y cree que tanto el presidente la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC), como Ábalos, "han estado paseando por donde no les tocaba para apuntarse lo que no les toca".



Asimismo, NC propone que se establezca desde la Unión Europea un "precio de referencia" en los billetes entre Canarias y el resto del Estado para evitar la subida de tarifas y recuerda que "la única región ultraperiférica es Canarias, no Ceuta, Melilla ni Baleares".



Un real decreto es "completa y lamentablemente innecesario", considera Quevedo, quien además cree que de esta forma la bonificación de residente quedaría en manos de alguna persona perteneciente al Ministerio de Fomento que "probablemente no sabrá situar las islas en el mapa".



El Parlamento de Canarias se reunirá este viernes a instancias de Nueva Canarias para dar su informe sobre esta propuesta, ha adelantado el diputado nacionalista, que exige al ministro de Fomento que "desista de hacer el ridículo y de perjudicar los intereses de las islas".