El consejero de Obras Públicas defiende que ha adelantado proyectos a la espera de la firma del Convenio de Carreteras

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, afirmó este lunes que su departamento no ha estado "de brazos cruzados" a la espera del convenio de carreteras, sino que ha estado adelantando proyectos para tenerlos listos y adjudicar ya obras en cuanto se suscriba el acuerdo con el Estado en la semana del 17 de diciembre.



En una comparecencia en comisión parlamentaria, Rodríguez fue acusado por las diputadas Patricia Hernández, del PSOE, y Esther González, de Nueva Canarias, de incumplir plazos y compromisos desde que accedió al cargo hace casi dos años, no por falta de dinero, sino por una incapacidad en la gestión que pagan los ciudadanos por la falta de infraestructuras.



En su respuesta, Rodríguez dijo que los importantes retrasos acumulados se ha debido a la insuficiente financiación por parte del Estado a partir de 2012, pero se congratuló de que por fin se haya firmado fecha para el nuevo convenio de carreteras, con un plazo de ejecución de ocho años y por importe de 2.100 millones de euros.



Esa falta de financiación provocó que la prioridad se centrara en la ejecución de las obras en marcha del anterior convenio, y por eso había falta de proyectos ya licitados para las obras nuevas, algo que se ha ido corrigiendo, dijo el consejero, de manera que ahora hay proyectos ya concluidos para carreteras valoradas en 800 millones de euros.



Así, en el plazo de un mes y medio o dos meses desde la firma del convenio de carreteras a mediados de diciembre se podrá ya licitar la segunda fase de la carretera de La Aldea, para el cierre del anillo insular o para el enlace de Las Chafiras y el enlace de La Mareta con la GC-1, afirmó el consejero.



Pablo Rodríguez confirmó que en contra de lo que se había anunciado en 2017, el cierre del anillo insular lo ejecutará directamente el Gobierno de Canarias y no el Cabildo de Tenerife, como se anunció en 2017, algo que, según la diputada del PSOE Patricia Hernández, es "una victoria" del consejero sobre las pretensiones del presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, apoyado por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, para licitar él los trabajos.



El cierre del anillo saldrá a licitación por 330 millones de euros antes de que termine 2018, aseguró el consejero.



"En vez de quedarnos de brazos cruzados mientras se firmaba el convenio hemos avanzado en proyectos nuevos y en expropiaciones para tener los terrenos disponibles", de modo que desde que llegue la nueva financiación empezarán las obras, agregó.



Rodríguez lamentó que se haya retrasado un año la firma del nuevo convenio de carreteras, pero consideró muy positivo el acuerdo finalmente alcanzado, al incluirse una adenda para poder ampliar hasta 2021 el plazo de ejecución de las obras aún pendientes del convenio anterior y por el acuerdo extrajudicial para dar cumplimiento a la sentencia por los incumplimientos financieros del Estado.



"No tengo motivo para dudar de la fecha" fijada para la firma del nuevo convenio, en la semana del 17 de diciembre, dijo el consejero, y subrayó que se está licitando la redacción de nuevos proyectos para tenerlos listos en 2019, entre ellos el proyecto de trazado y constructivo del carril bus vao en la TF-5.



La diputada del PSOE Patricia Hernández acusó al consejero, a Clavijo y a Alonso de haber incumplido todos los plazos que ellos mismos se han ido dando, entre ellos tener concluidas las obras en la TF-5, el cierre del anillo insular y todos los problemas de movilidad de Tenerife antes de 2021.



Hernández dudó de que la firma del convenio de carreteras vaya a suponer que la ConSejería esté preparada para adjudicar obras, debido a la falta de proyectos.



Esther González, de Nueva Canarias, acusó al consejero de retrasos en la ejecución de obras no por falta de fondos, sino de gestión, como demuestra la escasa ejecución presupuestaria de su departamento.



"Usted se comprometió a licitar la segunda fase de la carretera de La Aldea antes del fin de 2017 y aún no sabemos nada", dijo Esther González.



Mario Cabrera, de Coalición Canaria, culpó de los retrasos en carreteras sobre todo a "la dejadez, la inoperancia, la ineficacia y el desprecio" del Estado hacia el archipiélago.



Jesús Jorge Blanco, del PP, dijo que los equipos técnicos de la Consejería están "bajo mínimos" y por eso hay retrasos en la redacción de los proyectos, y señaló que no se ha trabajado en reforzarlos.



El diputado de Podemos Manuel Marrero acusó al Gobierno de CC de mantenerse sumiso cuando gobierna el PP en el Estado y hacer "aspavientos" desde que triunfó la moción de censura, por lo que reclamó que el ejecutivo defienda los intereses de los canarios y nos e dedique al "tacticismo".



Para Melodie Mendoza, de ASG, la próxima firma del convenio de carreteras es una buena noticia, pero llega muy tarde.