Opositores de Educación sin plaza reclaman una salida "justa" para poder ejercer la docencia

Miembros del colectivo de opositores y profesores de Canarias (Opcan) han reclamado este martes ante la sede del Parlamento autonómico a todos los grupos políticos y a la Consejería de Educación una salida justa a su situación con el objetivo de poder ejercer su labor docente.



Esta es la principal demanda que han formulado este martes los representantes de Opcan, que han desplegado una pancarta ante la sede de la Cámara regional y han leído sus reivindicaciones, al mismo tiempo que cada uno de ellos soltaba una paloma blanca como símbolo del lema elegido para la protesta, Vuela tan alto como tus derechos.



Los convocantes han reclamado "igualdad, mérito y capacidad" en el ejercicio de la docencia y en concreto a la consejera de Educación, Soledad Monzón, le han pedido que cada vez que dude dirija su vista a los resultados del informe PISA, pues están convencidos de que así fortalecerá la necesidad de configurar un sistema de ordenación de listas de empleo justo y operativo.



También han pedido a los sindicatos "que no pretendan silenciarnos" y que recuerden que representan a todos los profesores, los que ejercen ahora y los que lo harán en el futuro, y han recordado que hace más de un año "una gran masa de opositores" inició un duro camino y una hazaña, la de aprobar una oposición, fue alcanzada por pocos "que muchos han querido invisibilizar".



Han criticado además a la ley autonómica "que nos impide ejercer como profesores perpetuando a otros" pese a que hay "una escuela que nos necesita", y asimismo han reprochado al Gobierno regional el que esté "sometido a unos sindicatos a los que no sabe poner freno".



Además, han considerado que el Parlamento autonómico reconoce "el error" cometido con este colectivo "pero le tiembla el pulso para decidir", y han advertido de que la sociedad merece una educación de calidad en la que se reconozca la igualdad.



Por ello han formulado demandas específicamente a cada grupo parlamentario y en concreto al PP le han pedido que aúne esfuerzos para hacer posible una salida justa para los opositores sin plaza, a ASG que mantenga "el valor demostrado hasta ahora" para frenar "la injusticia" con este colectivo y a Podemos que "siga construyendo puentes entre la estabilidad y la igualdad".



Asimismo, a Nueva Canarias le han solicitado que trabaje en su propuesta de sacar una partida presupuestaria que logre la inclusión de los opositores sin plaza gracias a una reducción de horas lectivas de todo el profesorado.



Al PSC le han solicitado que ocupe su lugar "como eje vertebrador" de las políticas del Estado y de su estricto cumplimiento y a CC-PNC le piden "voluntad" para facilitar el acceso a una plaza de docente en condiciones igualitarias para todos en función de su mérito y capacidad, y no de intereses particulares.



En declaraciones a los medios de comunicación la representante del colectivo, Silvia Rodríguez, advirtió de que a Opcan no le parece "lícito" que a quienes han aprobado una plaza en las oposiciones se les relegue al final de una lista "kilométrica" y recordó que para expresar sus reclamaciones se han dirigido al Defensor del Pueblo y al Diputado del Común de Canarias.



Ambas instituciones se han dirigido al Gobierno de Canarias para recabar información sobre la situación de este colectivo, dijo Silvia Rodríguez, quien detalló que también se han reunido con la consejera de Educación, Soledad Monzón, que se ha mostrado "sensibilizada y preocupada" e intenta buscar una solución.



"Lo que estamos intentando es que se nos dé una solución a los opositores de 2008 y que no se produzca la misma vulneración de derechos para los opositores de Primaria en 2019", resumió Silvia Rodríguez.