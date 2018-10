Ana Oramas llama "cobarde" al Gobierno de Sánchez por no revocar los contratos con Arabia Saudí

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha tachado este de "cobarde"al Gobierno de Pedro Sánchez por no revocar los contratos de venta de armas con Arabia Saudí pese a la violación de los derechos humanos por parte de este país.



Oramas, protagonista de una de las intervenciones más críticas durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar su posición sobre Arabia Saudí, ha criticado que los socialistas "callen" ante un "régimen feudal que sigue tratando a las mujeres como mercancía" y que sigan "vendiendo bombas" a su Gobierno.



"Y mi Gobierno, cobarde, apenas saca una nota de prensa de compromiso", ha enfatizado Oramas, quien ha aprovechado además para referirse a la negociación de los presupuestos y advertir a Sánchez de que las cuentas públicas "se negocian en las Cortes y no en los módulos de las prisiones".



"Libérese, rompa las cadenas de esa cárcel en la que se ha metido", ha pedido Oramas a Sánchez tras expresar su "miedo" a los populismos de extrema derecha y de extrema izquierda que, en su opinión, se están "adueñando" del mundo y conduciendo a países como Italia al "abismo".



Con ironía, Oramas le ha recordado a Sánchez que sigue esperando la llamada de su socio, Pablo Iglesias, para negociar los presupuestos, y le ha pedido que confirme si acudirá a la próxima conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas de la UE que se celebrará en Las Palmas el 24 de noviembre, en la que sí estarán los presidentes de la Comisión Europea, de Francia y Portugal.



El portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, no ha aludido sin embargo a la venta de armas a Arabia Saudí y se ha limitado a pedir explicaciones a Sánchez sobre las políticas migratorias de la UE y su "pacto preferente" con Marruecos para que "ejerza de gendarme", así como sobre las decisiones para fomentar el empleo y luchar contra la precariedad.