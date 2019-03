El PP pide a Águeda Montelongo que devuelva sus actas tras abandonar el partido

El PP en Fuerteventura ha pedido este lunes a su expresidenta Águeda Montelongo que devuelva sus actas de diputada y consejera del Cabildo tras haber abandonado la formación política con la que concurrió a las elecciones de 2015.



La formación política en la isla ha manifestado en un comunicado que respeta la "decisión personal" que ha tomado Montelongo de abandonar las filas populares, pero ha apostillado que no comparte "las razones políticas esgrimidas" que la han llevado a tomarla.



Montelongo ha acusado al presidente del PP en Canarias, Asier Antona, de haberla sometido a una "una persecución política" y le ha hecho responsable de "la debacle" que augura que van a sufrir los populares en las próximas elecciones.



A su juicio, tras haber sido elegido presidente regional del PP, Antona "no ha sabido encajar" que ella no le apoyó y ha mantenido "una constante persecución y falta de comunicación, con traiciones dirigidas".



Además de estimar coherente con su marcha que la diputada regional y consejera del Cabildo de Fuerteventura "entregue sus actas al partido en el que ha militado y desempeñado puestos de relevancia, tanto orgánica como institucional, durante 24 años", los populares majoreros han recalcado que en esta formación "se es libre para afiliarse pero también para dejar de militar en sus filas".