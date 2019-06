El PP reitera que Asier Antona tiene “legitimidad” para explorar acuerdos en Canarias

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha asegura que la dirección de la formación en Madrid ha dado plena "legitimidad" para que Asier Antona, líder del partido en el Archipiélago, explore los acuerdos que estime oportunos en Canarias.

De esta manera desmiente que la dirección del PP haya descartado un posible acuerdo con el PSOE para echar a Coalición Canaria (CC) del gobierno de la autonomía.



"Cada candidato está trabajando distintas opciones y posibilidades. En la dirección nacional tenemos claro que esas posibilidades deben responder a la confianza que los votantes han depositado en el PP y sus candidatos", ha manifestado Gamarra, al mismo tiempo que ha añadido que en cada territorio su formación trabaja "con el convencimiento de que el centro-derecha sea quien gobierne".

En este sentido, Antona ha asegurado que su partido "no pone líneas rojas" ni al PSOE ni a Coalición Canaria (CC) para negociar un gobierno en el archipiélago, ya que ha defendido que el "único objetivo" es la estabilidad de las islas.

Por ello, afirmó que el equipo negociador del PP, que comenzará la ronda de negociaciones el lunes con el del PSOE, asistirá al mismo con "espíritu constructivo". Además Antona ha aprovechado para insistir en que continuarán explorando las vías con el PSOE al igual que con CC pero, advirtió, que "no" van a cerrar "ninguna" de las de las puertas, ni va a poner líneas rojas, ni va a hablar de bloques porque "ahora es cuando más necesario se hace el buscar consenso".

Antona ha hecho estas declaraciones en el marco de la reunión que ha mantenido con el equipo negociador del partido y con los presidentes insulares afectados por los pactos, con quienes ya se reunió previamente dos días después de las elecciones municipales y autonómicas.

Posteriormente, el 3 de junio, convocó una junta directiva donde se aprobó una serie de cuestiones atendiendo a los posibles escenarios "viables" que se abrían para gobernar en el archipiélago. Un día más tarde se reunió con el presidente del PP, Pablo Casado, afirmando que mantiene lo que trasladó en su día y es que el PP de Canarias tiene "toda la autonomía y toda la libertad para explorar los escenarios" para la gobernabilidad de las instituciones en el archipiélago.

Antona ha incidido en que tiene el apoyo y la autonomía de la dirección general de su partido. Tras este encuentro indicó que se ha reunido con el secretario del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con el de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, a los que admitió ha ido con la "misma actitud constructiva" y para contrastar programas e ideas.

Así, en el encuentro con su equipo negociador y con los presidentes insulares, Antona ha manifestado que ha dado "toda la libertad y toda la autonomía" para que cada dirección insular adopte los acuerdos que consideren "oportuno de estabilidad y de gobernabilidad" en los ayuntamientos y en los cabildos porque el PP "es determinante" en el ámbito autonómico pero "es muchísimo más determinante" en el ámbito de los cabildos y ayuntamientos.

Por último, agregó, que no van a defender los pactos en cascada independientemente de lo que ocurra a nivel autonómico. "No va a ver pactos en cascadas", apuntilló para añadir que el PP no cierra la puerta a pactar con el PSOE para gobernar en Canarias.