El candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria cuenta con Vox para gobernar si obtiene representación

El candidato del Partido Popular para la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez, ha señalado este martes que si después de las elecciones para ser presidente necesitara el apoyo de Vox para gobernar, no cerraría la puerta a la formación de ultraderecha.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Pérez, que no es militante de los populares puesto que es presidente de la Agrupación de Vecinos de San Bartolomé de Tirajana, destacó que "s i Vox obtiene representación y son lo suficientemente representativo, pues hay que trabajar con ellos, si no son los suficientemente representativos, habría que trabajar con los que lo sean".

No obstante, el actual alcalde de San Bartolomé de Tirajana aclaró que la ideología del partido de ultraderecha tiene unos postulados que "no son los correctos en el siglo XXI, en otro siglo sí podrían funcionar, pero no voy a ser crítico con nadie".

Así, cuestionado sobre los pilares fundamentales en el programa de Vox, Pérez indicó que él no habla sobre otros partidos y, como dijo en su día en un programa de televisión el escritor Francisco Umbral, "yo vengo a hablar de mi libro, y que cada uno defienda su libro".

"Cada partido tiene que defender sus postulados ideológicos y su programa de gobierno y los demás hacer lo mismo, que cada uno defienda lo suyo . Si hay ciudadanos que creen que eso es lo bueno para solucionar los problemas, pues que le voten, pero creo que esos postulados no son los correctos en el siglo XXI", subrayó.

Así mismo, insistió en que antes de las elecciones que solo se debería hablar de coaliciones electorales como la de su agrupación con el PP, pero no de pactos. "El resultado de las elecciones primero", aclaró, descartando comentar sobre acuerdos entre partidos.

Por otro lado, preguntado sobre su opinión sobre la ampliación del puerto de Agaete, añadió que en este momento lo que hay que hacer es "impulsar los puertos de La Luz y de Arinaga" y con el muelle del noroeste grancanario hay que hacerlo "compatible" con el primero. "Si es compatible ahora mismo, hay que mantenerlo como está".