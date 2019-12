El PP quiere renombrar el aeropuerto de Gran Canaria como Benito Pérez Galdós

El comité ejecutivo del PP canario ha acordado este miércoles presentar una iniciativa en el Parlamento regional para renombrar al aeropuerto de Gran Canaria como Benito Pérez Galdós, ha informado la presidenta de la formación, Australia Navarro.



Como ha expresado en rueda de prensa, el PP buscará el apoyo de los demás partidos para ese cambio de denominación, que quiere “rendir homenaje a uno de los grandes novelistas nacidos en la isla” y que es “un orgullo para los grancanarios”.



Además, ha informado que el PP se “avergüenza” de que Pedro Sánchez apueste por un Gobierno central que “quiere romper el orden constitucional y necesita el apoyo de los independentistas”.



Para Navarro, esta idea “no se puede alentar desde el Ejecutivo canario” porque es “un acuerdo para que nos gobiernen los comunistas y con los que no quieren España”.



A su juicio, esto “va a afectar especialmente a los canarios especialmente por la lejanía” con el resto del territorio.



También ha denunciado que “se comparta el lenguaje independentista como el uso del término de conflicto político”, ya que “la unidad nacional y la solidaridad y equidad de los ciudadanos está por encima del interés partidista”.



Como ha expresado, “no se puede generalizar un conflicto político, sino hablar de políticos que se saltaron la ley y han sido condenados”.



Por esta cuestión, el grupo Popular en el Parlamento planteará una pregunta al presidente del Gobierno “sobre por qué no se posiciona y expresa preocupación por el pacto con los que buscan romper España” y quiere conocer “el precio a pagar para que Sánchez se mantenga a la cabeza de la nación”.



“La salida es romper con Podemos y que sigan las negociaciones”, pero “no con los independentistas”, porque a su juicio “hay opciones”.



Además, ha criticado que “Sánchez no quiere al PP y no coge el teléfono al presidente nacional” al que “solo le pidió la abstención” que no darán, sino que seguirán en la oposición, ha adelantado.



Del mismo modo, ha indicado la preocupación de la formación sobre “las contrataciones a dedo en los cabildos” ya que se debe apostar “por el mérito, la transparencia y libre concurrencia”.



Como ha señalado, se “oponen frontalmente” a modificar la Ley de Cabildos para “poder proveer los directores insulares con la ley de presupuestos” e “intentar enchufar a amiguetes” en dichas corporaciones.



Otro de los temas abordados ha sido la “preocupación” sobre la iniciativa de Marruecos de “solucionar el tema de las fronteras marítimas de manera unilateral”, que como ha subrayado “va en contra del derecho internacional”.



En este sentido, anima al Gobierno de Canarias “a ser vigilantes en la defensa del derecho internacional” para que “no se robe ni una milla” náutica.



En el comité ejecutivo del PP también se han abordado temas de orden interno, como las fechas para una interparlamentaria intermunicipal y entre consejeros de Cabildo en el primer trimestre del año, que estará abierto a afiliados en cada una de las islas.