La presidenta del PP en Canarias asegura que su partido intentó un acuerdo de centro derecha de cara al 10N

La presidenta del PP en Canarias, María Australia Navarro, ha asegurado este miércoles que su partido intentó un acuerdo de centro derecha de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre y conformar así un bloque que fuese la alternativa contra Pedro Sánchez, pero "algunos se han negado". Además, ha afirmado que, aunque ha trabajado con Coalición Canaria y Nueva Canarias, su socio preferente es CC, con quien comparte ese escenario.

Navarro ha explicado en una entrevista en Radio Marca los pactos que mantiene en las Islas con el PSOE, con quien gobierna en el Cabildo de Lanzarote, en el de La Palma o en el Ayuntamiento de Arrecife. La líder del PP canario asegura que en la primera de las corporaciones no tenían una instrucción cuando llegaron al acuerdo con los socialistas, y en los otros casos asegura que en esas instituciones hay estabilidad."En La Palma nos dieron la oportunidad de volver al diálogo y de ahí que hayan vuelto al partido".

"Lo importante es defender a nuestra tierra todos. Lo que van a valorar los canarios es lo que ha hecho cada uno cuando ha gobernado. Hay que poner las cosas sobre la mesa con tranquilidad y sin apropiarnos de nada", explica Navarro.

De cara a las próximas elecciones generales afirma que el PP "sale a ganar" porque "ante la situación que nos viene, con un momento muy complicado económicamente, necesitamos gente que sepan gestionar estas situaciones y que sepan gobernar".

"Me niego a que nos traten a todos por igual. La mayoría de los que se dedican a la política somos decentes y honrados. Los que han metido la mano donde no deben tienen que saber que les caerá encima el peso de la ley. No podemos seguir generando desconfianza", ha asegurado sobre la corrupción de su partido: "Hemos superado el caso Bárcenas. Golfos hay en todos lados".

"Con VOX compartimos unas cosas y otras no. Nos separan muchas cosas, pero lo único que hacemos es llegar a un pacto de Gobierno, como en Andalucía, donde se ha creado trabajo", subraya la presidenta del PP en Canarias.