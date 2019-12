Ciudadanos (Cs) ha presentado este lunes sus enmiendas al proyecto de presupuestos para Canarias de 2020, en las que plantea revertir la "injustificada" subida fiscal que plantea el Gobierno de Canarias en la imposición indirecta. Por su parte, el Partido Popular (PP) ha asegurado que la subida de impuestos decidida por el Gobierno canario es innecesaria, tras como demuestran los datos de recaudación del IGIC, y ha afirmado que con una bajada impositiva se recauda más, pues la economía se reactiva.

Los dos diputados de Cs, Vidina Espino y Ricardo Fernández de la Puente, que integran el grupo Mixto, han planteado 33 enmiendas a los estados financieros del presupuesto autonómico de 2020 y siete al articulado, en las que inciden en mejoras presupuestarias para educación, sanidad, atención a mayores, carreteras y política económica, entre otras áreas. En materia fiscal, Ciudadanos plantea dejar el IGIC en el 6,5%, en lugar de subirlo al 7% como quiere el ejecutivo regional, ya que los motivos argumentados en su día han sido desmentidos por la realidad, explicó Vidina Espino en rueda de prensa.

Así, frente a la previsión de déficit presupuestario del Gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma terminará 2019 con un superávit de 600 millones de euros, y además concluirá el año con una recaudación récord en el IGIC a pesar de que se rebajó desde el 1 de enero al 6,5% el tipo general, señaló.

PP y Cs presentan más de 200 enmiendas para revertir la "innecesaria" subida de impuestos

La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha manifestado este lunes que la recaudación del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) "sigue batiendo récords y demuestra la gran mentira del sablazo fiscal" incluido por el Gobierno de Canarias en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020. Entre enero y octubre de este año se ha recaudado más que en el mismo período de 2018, lo que demuestra que "el fantasma de déficit solo existe en la mente del Gobierno de Canarias", ha dicho Navarro.

El PP ha denunciado también el desequilibrio presupuestario que beneficia a La Gomera, donde la inversión cae únicamente el 1% mientras en el resto de islas es de entre el 7 y el 10%, un desequilibrio mucho más acentuado que en cualquier otro presupuesto anterior. Con el fin de pedir que la subida de impuestos y otras medidas se modifiquen, el PP ha presentado un total de 219 enmiendas a los Presupuestos de 2020, de las cuales, 54 son enmiendas al texto articulado y 165 de carácter económico, por un importe de 78.503.055 euros.

Respecto a las enmiendas al articulado, destacan la petición de un plan de reordenación y racionalización del sector público canario, el estudio y eliminación de gastos superfluos y duplicidades y la evaluación de la gestión de las empresas públicas de las islas. Asimismo, se propone una estrategia de actuación integral contra la violencia de género en Canarias y la creación de un plan de escuelas infantiles de primer ciclo.



El PP también pide que el superávit existente se revierta en recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales. En educación, se propone una inversión del 4% del Producto Interior Bruto (PIB) en el sector educativo y el pago de los sexenios a los docentes. En cuanto a las enmiendas financieras, destacan los 18,7 millones de acciones referidas a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, los 11,5 millones en sanidad, los 7,7 millones para educación y universidades, cultura y deporte. Destina el 45% de las enmiendas a servicios públicos esenciales y promoción de bienes y servicios sociales, y el 55% al fomento de la economía productiva (36% a inversiones y el 19% al impulso de los sectores productivos).



Igualmente, la dotación a las áreas de educación y sanidad para la implantación real de la Red de Atención Temprana, un plan de choque contra las listas de espera sanitarias y las prestaciones para el sistema de dependencia y discapacidad. Asimismo, los incentivos a la contratación indefinida de parados de larga duración, la lucha contra el fraude fiscal y la ayuda para los autónomos y el emprendimiento.

Ciudadanos también propone enmiendas para dejar sin efecto la subida de la imposición indirecta en electricidad y telefonía. "No solo ha quedado demostrado que no es necesaria una subida fiscal", sino que además las previsiones permiten incluso más deducciones, dijo Espino. Para la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, no se trata de que los canarios paguen más impuestos, sino de que se gestionen mejor los servicios.

Los dos diputados de Ciudadanos proponen en una de sus enmiendas aumentar la deducción de gastos escolares para material, transporte o comedor desde los actuales 100 euros por familia a 100 euros por hijo o hija. No hay problema para incrementar estas ayudas a las familias puesto que para 2020 hay una previsión de superávit de 300 millones de euros, dijo Vidina Espino.



Otra de las propuestas de Ciudadanos es aumentar el presupuesto para la escolarización de 0 a 3 años desde los 9 millones de euros que plantea el Gobierno de Canarias hasta los 12 millones. La recuperación de 700.000 euros recortados para becas es otra de las iniciativas de Cs, que también defiende destinar 1,5 millones de euros para el colegio de Costa Teguise, donde las aulas aún están situadas en barracones.



La percepción de sexenios para los docentes y la incorporación a las listas de los profesores sin plaza son otras de las propuestas de Ciudadanos, que también enmiendan el presupuesto para recuperar la partida recortada a la Escuela de Actores de Canarias y para mejorar la Formación Profesional. En otras enmiendas, los dos diputados del grupo Mixto defienden destinar un millón de euros para las urgencias pediátricas en el norte y sur de Tenerife y 1,4 millones para un centro sociosanitario en Arucas. El aumento de las partidas para puntos de encuentro familiar y la reversión del recorte del 10% en la lucha contra las drogodependencias son otros de sus planteamientos.



En política económica, Ciudadanos plantea más fondos para innovación en el sector turístico y un millón de euros para modernizar los hoteles escuela, así como 300.000 para mejorar la conectividad. En promoción turística de las islas verdes, quiere una distribución más equilibrada, de manera que no se concentren tanto los fondos para La Gomera y se empleen 400.000 euros en la promoción específica de La Palma y 200.000 en la de El Hierro. Otra de las iniciativas de Ciudadanos es destinar 1,1 millones de euros para las obras del cierre del anillo insular de carreteras en Tenerife.



Promover la internacionalización de la economía mediante el refuerzo de Proexca, favorecer la dinamización de las zonas comerciales abiertas y destinar 500.000 euros para que las universidades y la Agencia Canaria de Investigación profundicen en medidas de lucha contra el cambio climático también son otras iniciativas de Ciudadanos. EFE