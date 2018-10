El PP exige a Fernando Clavijo bajar el IGIC para apoyar los presupuestos de 2019

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha asegurado este jueves que su grupo no apoyará al Gobierno regional en la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2019 si no acepta “de entrada” las “exigencias” de su grupo, que incluyen una bajada del tipo general del IGIC.



Durante una rueda de prensa en el Parlamento de Canarias, Antona ha expuesto las tres “líneas rojas” que su grupo parlamentario establecerá como condición para iniciar una negociación presupuestaria la próxima semana con el ejecutivo insular, que es “débil”, está abocado a “buscar acuerdos parlamentarios” y que además será “responsable” de que haya o no nuevos presupuestos.



Unas exigencias que comienzan por una bajada del tipo general del IGIC, “reivindicación histórica” del PP, según Antona, que aspiran a reducir “lo máximo posible” y que es “perfectamente compatible” con la “bajada selectiva” del IGIC en algunas otras cuestiones como la tarifa de la luz, los tramos autonómicos del IRPF o en la prestación de determinados servicios sociales.



“También ha de recogerse en la ley de presupuestos que parte del superávit que se pueda autorizar por parte del Gobierno de España, casi 600 millones de euros, vaya destinado a hacer un esfuerzo por bajar el tipo general del IGIC en Canarias. Estamos en esa negociación”, ha insistido Antona.



En esta línea, el líder del PP regional ha denunciado la “inmovilidad” del Gobierno nacionalista en cuanto a revertir la subida del 5% al 7% del IGIC que realizó en 2012 el expresidente del ejecutivo Paulino Rivero “de manera transitoria” por una situación de crisis “singular”.



“El Gobierno de Canarias debe elegir entre subir impuestos y, por tanto, estrangular más a las familias, a los emprendedores y a las empresas, como pide la izquierda, o aliviar la presión fiscal y rebajar los impuestos para que los canarios tengan más dinero en el bolsillo, como pide el PP”, ha rematado.



Además de ese “alivio fiscal”, Antona ha incidido en dar prioridad a gastos en Sanidad, Educación y Políticas Sociales, que incluye duplicar los recursos en materia de dependencia como otra “línea roja” de su grupo, dados los “más de 23.000 canarios” fuera de ese circuito.



Esta segunda exigencia implica para el dirigente popular un plan específico de recursos con los que respaldar económicamente las iniciativas en materia de políticas sociales, así como destinar “un mínimo del 4 por ciento del PIB” a la educación y mejoras financieras para mejorar las listas de espera sanitarias.



Según el líder del PP canario, la tercera línea roja pasa por evitar un posible incremento del gasto "superfluo" en la administración pública canaria, como “organismos autónomos, fundaciones o empresas públicas que el Gobierno tiene a cargo en los presupuestos” que representan, según Antona, “el chiringuito del Gobierno”.



Antona ha pedido un “cero” a esas partidas presupuestarias porque pueden “inflar el aparataje del Gobierno de Canarias”, para lo que, según ha advertido, su grupo estará “vigilante” y será “muy estricto” en el cumplimiento de esa “austeridad” de la administración pública.



Por todo ello, el dirigente popular ha confirmado que la próxima semana el PP presentará públicamente “con todo lujo de detalles” el desarrollo de estas medidas, su coste e impacto económico y el destino de los recursos una vez conozcan el anteproyecto de ley de presupuestos del Gobierno.



También ha lamentado que el conflicto político en Cataluña perjudique los intereses del Archipiélago porque Pedro Sánchez, según el líder popular, “ha abandonado a Canarias”.