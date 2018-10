PP y NC recriminan al administrador de RTVC el oscurantismo de los contratos menores del ente público

La diputada del PP Luz Reverón ha denunciado este jueves que no hay ningún contrato menor de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) publicado en la plataforma de contratos del sector público.



A este respecto, el administrador único de RTVC, José Carlos Naranjo, ha dicho en primera instancia que lo comprobará y, posteriormente, ha afirmado que se han publicado los contratos "que legalmente hay que publicar".



José Carlos Naranjo, que ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar sobre su gestión a petición del PP, ha negado que se haya contratado a un director de contenidos, a pesar de que el PP ha insistido en la existencia de este nuevo empleo.



Sin embargo, la diputada de Nueva Canarias Esther González ha recordado que han contratado a otro directivo, a un director de operaciones que, según ha aclarado Naranjo, se hizo tras su toma de posesión y sin publicidad a un profesional que conoce la televisión "perfectamente".



Anteriormente, el administrador único había informado de que se había efectuado un único contrato directivo, a un director económico-financiero, cuya oferta de empleo se publicó en dos periódicos y en la web de RTVC, tal y como exige la ley.



Los contratos menores se han realizado en base a la normativa vigente, ha precisado Naranjo, quien ha asegurado que los contratos tramitados por procedimiento abierto deben estar todos publicados en la plataforma de contratos del sector público.



La diputada del PP ha criticado que hasta este miércoles por la noche no vio ningún contrato publicado, lo cual ha calificado de "grave", puesto que no se puede controlar la gestión del administrador único si no hay transparencia.



Naranjo ha respondido que para poder mantener el servicio han realizado contrataciones menores y ha explicado que se ha sacado a licitación la contratación de todos los servicios que prestaban empresas a la anterior contrata de los servicios informativos.



Ha añadido que se han incluido en los pliegos cláusulas de penalización al contratista que deja de pagar a trabajadores y a los que no apliquen condiciones salariales definidas.



Además, ha avanzado que esta semana está previsto que se publiquen otras tres licitaciones más, todas ellas tramitadas por procedimiento abierto, entre ellas, de auditoría, limpieza y vigilancia.