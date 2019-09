El PP pide al alcalde de la capital grancanaria "más trabajo" para dar respuesta a la falta de viviendas

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha pedido al alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), "menos propaganda y más trabajo" para dar una respuesta a los 4.727 solicitantes de vivienda pública de la capital, según datos del Instituto Canario de Vivienda.



La portavoz popular celebra la visita "organizada a bombo y platillo y con profusión de medios de comunicación" por el tripartito que lidera Hidalgo al Área de Rehabilitación Urbana (ARRU) de Tamaraceite, pero recuerda que tras firmar el convenio el PSOE en 2008, fue el PP el que "en junio de 2011 lo reactivara y garantizara su financiación".



"Vemos una y otra vez cómo el PSOE es especialista en propaganda y colgarse medallas", explica Luzardo, quien apunta que, a pesar de que el regidor cuenta con el mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, "no ha realizado una programación a medio y largo plazo para regenerar otros barrios de la ciudad que requieren una intervención de manera inmediata".



En este sentido, subraya que su formación defenderá próximamente la necesidad de incorporar a las denominadas ÁRRU barrios como San Francisco o San Nicolás y que, hasta el momento, "la única reposición completa que se ha hecho en la ciudad fue El Polvorín y, por cierto, bajo un gobierno del PP".



"La planificación de la vivienda pública de Hidalgo es inexistente y además le importa poco, lo demuestran hechos como la venta reciente de una de las parcelas del Plan Tamaraceite Sur sin incorporar ni una sola vivienda con algún grado de protección", añade.



Asimismo el PP solicita "el gobierno municipal defienda a los solicitantes de ayudas al alquiler del Instituto Canario de Vivienda, en su mayoría residentes en la ciudad, que ven con desesperación como no ha sido resuelta la convocatoria aprobada en julio de 2018".



"Llevamos cuatro años con enormes cantidades de dinero público y no se ha hecho ni una sola vivienda de VPO en la capital para los miles de solicitantes que llevan años y años esperando. Sólo se trabaja en la reposición de Tamaraceite de manera muy lenta y, encima Hidalgo, monta un lío innecesario con el plan de Las Rehoyas", concluye Luzardo.