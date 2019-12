El PP pide a la Consejería de Derechos Sociales que explique por qué 14 millones de la PCI se quedarán sin gastar

El portavoz adjunto del PP en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez ha criticado la “incapacidad” del Gobierno de Canarias para desatascar “la maraña burocrática que atenaza nuestros Servicios Sociales” y anunció que pedirá la comparecencia de los responsables de la consejería de Derechos Sociales “para que expliquen la pérdida de 14 millones de euros destinados a combatir la exclusión social”.

En opinión del portavoz adjunto del PP, “queda demostrado que el cambio político en la gestión de este sensible departamento no ha variado el rumbo" ya que los fondos para luchar contra la pobreza y la exclusión social "o siguen sin llegar o, lo que es peor, no se ejecutan y se tiene que devolver a hacienda como superávit”.

“No es de recibo, añadió, que además intenten desviar parte de su responsabilidad cargando, únicamente, sobre los ayuntamientos la falta de ejecución de los fondos para contratar más personal”.

Los populares se preguntan sobre la credibilidad del Gobierno de Canarias ante anuncios para dotar con 75 millones de euros la PCI en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma si no han sabido ejecutar buena parte de los 55 millones de euros en que estaba dotada esta prestación en 2019.

El PP considera que lo más inquietante es la "falta de planificación" para que no ocurra lo mismo en el próximo ejercicio presupuestario y puedan salir los expedientes atascados por la burocracia del propio Gobierno de Canarias.

Los populares recuerdan que la PCI es una ayuda económica que perciben durante dos años las personas en riesgo de exclusión social. Hasta el momento unos 15.000 beneficiarios son los que han accedido a esta ayuda puntual del Gobierno de Canarias, orientado a la inserción laboral de estas personas.

Las islas son una de las comunidades con las más altas tasas de pobreza o personas en riesgo de exclusión social, unos 600.000 mil, según los datos del informe Foessa.