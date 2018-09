El PP considera "muy buena noticia" el aplazamiento de los videojuegos en las aulas

La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha calificado de "muy buena noticia" el anuncio de aplazar el proyecto de introducir la práctica de videojuegos como actividad extraescolar hecho por el Gobierno Autónomo.



La dirigente popular ha valorado además que el Ejecutivo haya avanzado que planea promover una comisión parlamentaria para analizar la iniciativa y debatir sobre ella, tal y como propuso su partido al del Gobierno, Coalición Canaria, desde la opinión de que "no se podía admitir" que el proyecto fuera impuesto cuando "toda la oposición estaba en descuerdo" con él.



Al respecto, Navarro ha destacado que su propuesta fue "constructiva". Puesto que "ya lo dijimos, que haríamos todo lo posible para que pudiéramos analizar, de manera reposada y con todos los expertos que sean precisos, si se puede llevar a cabo o no", ha recordado.



Y ha insistido: "vamos a asesorarnos con los que de verdad entienden sobre si es factible o no".



La portavoz del PP, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas antes de asistir a un acto con motivo de la visita a Gran Canaria del líder de su partido, Pablo Casado, ha recalcado, al tiempo, que será necesario "escuchar a todos, a los que están a favor y a los que están en contra" del proyecto.