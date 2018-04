El PP confía en aprobar la reforma electoral en Canarias y mediante consenso

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha dicho este lunes que mantiene su confianza de que la reforma electoral de Canarias se pueda hacer por consenso y en el Archipiélago, dada la trascendencia de esa iniciativa política para el futuro de la comunidad autónoma.



Antes de reunirse con los representantes de las principales patronales hoteleras y turísticas de las Islas, para abordar la situación del principal sector de la economía del Archipiélago, Antona ha recordado que el próximo 9 de abril se celebrará la última ponencia de la reforma electoral, en la que el PP "ha peleado hasta el último minuto para que esa reforma se haga en Canarias".



"Creemos que es importante que se haga en las Islas y que se haga con el máximo consenso", ha subrayado el dirigente popular, quien ha agregado que esperará a esta ponencia de abril "para no dar un portazo a la esperanza".



Asier Antona espera que "aquellos grupos que no se han unido a esa foto del consenso lo puedan hacer", en clara referencia a Coalición Canaria y a la Agrupación Socialista Gomera, que se han desmarcado del modelo de reforma pactado por el PSOE, el PP, Podemos y Nueva Canarias para elevar a 70 el número de parlamentarios de la Cámara autonómica.



De los diez diputados adicionales, uno se asignaría a Fuerteventura en reconocimiento de su aumento de población y los otros nueve se distribuirían a través de un colegio de restos, sistema que favorece, de facto, a las dos islas con mayor número de habitantes, Tenerife y Gran Canaria.



Coalición Canaria ya ha expresado su oposición a ese modelo, lo que ha llevado a parte de sus promotores a advertir de que podrían intentar aprobarlo con la reforma del Estatuto de Autonomía que ahora tramita el Congreso, donde el juego de mayorías es diferente.



Por otra parte, el líder del PP canario ha indicado que este martes inicia el trámite parlamentario los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y ha hecho un llamamiento para que todos los grupos apoyen una tramitación que cree "fundamental", porque, en su opinión, "vienen a apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleo".



Para Antona, es "vital" que existan unas cuentas para "seguir implementando la agenda canaria", que ya en el pasado ejercicio dedicó importantes fondos a las Islas, y ha puesto como ejemplo una partida de 20 millones de euros para seguir desarrollando los convenios de infraestructuras turísticas y de costas.



A su juicio, "sería una malísima noticia" que no hubiera cuentas del Estado en 2018, de forma "muy singular" para las Islas, ya que el desarrollo de la llamada agenda canaria depende de esas cuentas, "también la parte económica del Régimen Económico y Fiscal", que depende de que haya "un reflejo claro en los presupuestos".



"Me consta de la sensibilidad del Gobierno de España con Canarias, lo ha demostrado en los presupuestos de 2017 y lo ha hecho ya en el texto del borrador que ha aprobado el Consejo de Ministros", ha abundado Antona.



Sobre su encuentro con los representantes de la primera industria de Canarias, el líder del PP en las Islas ha destacado que el turismo representa en Canarias cerca del 34% del producto interior bruto del Archipiélago, que ha cosechado "éxitos" de llegadas con más de 16 millones de visitantes y, por tanto, "hay que seguir haciendo esfuerzos".



"Tenemos retos importantes de futuro en el sector turístico como el impacto del brexit, ya que el 34% de los turistas que llegan a Canarias pertenecen al Reino Unido y, por lo tanto, hay que hacerle un seguimiento muy de cerca", ha destacado.



En relación con el debate de una tasa turística en Canarias, Antona ha dicho que el PP se opone a esa iniciativa, al igual que lo hace a la regulación del alquiler vacacional, ya que su formación está en contra de la propuesta del Gobierno canario de "que sea regulado por cada ayuntamiento y cabildo".



"Creo que hay que homogeneizar lo que se quiere hacer con la regulación del alquiler vacacional, no puede se que un ayuntamiento regule esa explotación y que el consistorio de al lado lo haga de una forma totalmente contraria. El PP peleará en el ámbito parlamentario para que esa regulación sea eficaz y efectiva", ha concluido Asier Antona.