El PP endurece el discurso contra CC tres meses después de firmar el acuerdo para los presupuestos canarios

El PP atiza duro a Coalición Canaria pocas semanas después de firmar el acuerdo que posibilitó (con la incorporación de los socialistas gomeros comandados por Casimiro Curbelo) la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Apenas tres meses después de la rúbrica, que los conservadores justificaron aludiendo a la bajada de impuestos y la contención del gasto público , el discurso del presidente de los populares canarios, Asier Antona, sube de tono marcando distancias con sus ‘socios presupuestarios’. Incapaces, victimistas, mentirosos, manipuladores… El listado de calificativos con los que Antona adornó los currículos de los consejeros del Gobierno de Canarias hace escasos días desde la tribuna de oradores del Parlamento de Canarias a cuenta del estado de las carreteras de las islas no fue, ni mucho menos, suave.

El primer paso del distanciamiento, unos días después de la firma del acuerdo para la posterior aprobación de las cuentas de la autonomía fue la presentación de un plan diseñado por destacados profesionales de la salud para reducir las listas de espera del Servicio Canario de Salud: “Un problema de gestión por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar”, señalaron los populares. Antona, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, puso como ejemplo la gestión sanitaria del Gobierno de Madrid asegurando que, El líder del PP ha concluido, por tanto, que "lo que se invierte por usuario en Canarias es superior a la Comunidad madrileña pero, sin embargo, la gestión es peor, muchísimo peor, por los datos disponibles". Una pequeña puya en comparación con lo que dijo este pasado miércoles durante la sesión plenaria en el Parlamento de Canarias.

“Los canarios tenemos derecho a desplazarnos en cada isla con seguridad, rapidez y comodidad, mediante unas infraestructuras viarias que respondan a las necesidades de la movilidad interior – subrayó – y es evidente que el Gobierno autonómico no ha sabido gestionar las partidas económicas disponibles para la ejecución de los proyectos”. “Día tras día soportamos la incompetencia del Gobierno de Canarias para gestionar nuestras carreteras. Estos cuatro últimos años de Coalición Canaria han agravado considerablemente el problema del tráfico en el Archipiélago”, señaló el presidente popular a hablar de la situación que soportan los canarios y canarias que circulan a diario por las principales vías del Archipiélago.

Antona señaló que el Gobierno del Estado ha dotado de recursos necesarios (habló de 1.700 millones de euros en los últimos diez años) pero que CC siempre acude “al comodín del público” para culpar a Madrid de la “incapacidad” para gestionar los recursos. “Usted tiene el dinero en la gaveta, pero no puede ejecutar las obras, porque ni tiene proyecto, ni tiene los planes acabados, ni tiene la fase para poder licitar las obras”, espetó. “Cuando ustedes han tenido recursos económicos, su nivel de ejecución ha sido pésimo”, añadió.

Recomendaciones del Cabildo de Tenerife para enfrentarse a los atascos que se suceden en las carreteras tinerfeñas.

Para ejemplificar el colapso en materia de infraestructuras viales, el presidente de los populares canarios aludió a las recomendaciones del Cabildo de Tenerife para afrontar los atascos que se forman casi a diario en algunas de las carreteras de la isla. “aceptar la situación, tolerar la frustración ara no generar frustración, no repetir frases negativas, distraerte encendiendo la radio u observando el paisaje o a la gente, y salir más temprano”. Para Antona, estas sugerencias se ríen de los canarios y sus problemas. “Basta ya de tomarle el pelo a la gente”, manifestó Antona quien insinuó que CC lleva tres décadas años engañando a los canarios. “Está bien que te engañen un año, dos o tres, pero “después de 30 años ya nos conocemos todos en esta tierra”. Para finalizar su intervención, el líder popular ofreció su ayuda para elaborar un plan de movilidad que resuelva los problemas de tránsito en las islas. “La gente quiere respeto, no tomaduras de pelo”, sentenció.