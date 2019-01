El PP insiste en su estrategia de crítica feroz al Gobierno canario: "Está grogui" y "ausente de la realidad social"

El presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Canarias está "grogui" y "ausente de la realidad social" en las islas, en referencia a los datos de las listas de espera sanitarias, así como "colapsado" por las cuestiones de movilidad carreteras.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión de la junta directiva autonómica de su partido, Antona ha destacado la "soledad" del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, durante la sesión parlamentaria de ayer, en la que ningún otro miembro del gobierno le acompañó mientras rendía cuentas en la Cámara durante una interpelación.

Según el dirigente popular, su grupo parlamentario desmontó ayer el "libro de autocomplaciencia" que a su juicio manifiesta el titular de Sanidad y ha remarcado que su gestión es "pésima y deficiente" y le conminó a "copiar" el "ambicioso" plan del Partido Popular contra las listas de espera.

"Lo que no puede ser es que un canario espere cuatro veces más que un madrileño para ser operado o visto por un especialista cuando tenemos los mismos recursos económicos, o más, per cápita que un ciudadano de esa comunidad autónoma", ha reflexionado Asier Antona que ha añadido que este hecho demuestra que los problemas en Canarias son de gestión y no de recursos.

El Partido Popular, ha dicho Antona, "marcará el paso" en esta y otras muchas materias "como ha venido haciendo hasta ahora".

Además, durante la junta directiva también han abordado otras cuestiones de carácter interno tras la última convención nacional del Partido Popular, una cita de la que el PP, a juicio de Antona, ha salido "fortalecido" para afrontar los futuros retos electorales, en referencia a las elecciones autonómicas, europeas, municipales y de cabildos del próximo mayo.

Sobre la configuración de las listas electorales al Parlamento de Canarias, Antona ha avanzado que cerrarán sus candidaturas durante el mes de febrero e informarán a lo largo de ese período tanto de todos los número uno a los municipios, como los cabeza de lista insulares además de los nueve nombres que conformarán la lista de circunscripción regional que prevé la nueva ley electoral canaria.

Además, el dirigente del PP ha expresado que tienen los 115 días que faltan para las elecciones "totalmente planificados y diseñados" y ha recalcado que hablarán de Canarias "en positivo", pero sin "descuidar" el diagnóstico político, económico y social de las islas.

"El PP irá un paso más allá de la radiografía de Canarias", ha apuntado el dirigente popular, que ha puesto como ejemplo las iniciativas parlamentarias que han presentado sobre vivienda, autónomos, "lucha" contra la inmigración irregular, movilidad y carreteras, listas de espera sanitarias y deporte, las cuestiones que según Antona le parecen "fundamentales".

Asimismo ha dicho que coincide con las palabras con las que el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado, cerró la última convención, donde llamó a no tener un PP "pequeño" sino "ambicioso, ganador".

"El PP en Canarias va a contribuir al éxito electoral del PP en España. Salimos a ganar y nuestro objetivo es ser la primera opción para los canarios, con magníficos candidatos como los que me acompañan", ha vaticinado Antona, que se encontraba acompañado del candidato del PP al Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y al Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra.