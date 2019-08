El PP pide rapidez en la puesta en marcha de la tarifa plana para autónomos

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, “celeridad" en la puesta en marcha de la extensión a dos años de la tarifa plana de cincuenta euros para los nuevos autónomos de Canarias, a fin de evitar que los que se dieron de alta en 2018 comiencen a perderla.



La extensión de la tarifa plana a dos años para todos los nuevos autónomos fue una medida impuesta por el PP a Coalición Canaria para la aprobación de los Presupuestos Generales de Canarias del año 2019, a fin de facilitar el autoempleo en las islas, señala el PP en una nota.



Agrega la nota que los trabajadores por cuenta propia que se acojan a la cuota de cotización mínima, pagarían 50 euros mensuales en lugar de 283,30 y al tener sus efectos de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019, beneficia durante 24 meses a todos los autónomos que se hayan dado de alta en Canarias desde el 1 de enero de 2018.



La portavoz popular ha advertido al Gobierno del PSOE y sus socios que “a partir del próximo mes de enero de 2019, parte de los 5.200 nuevos autónomos que se dieron de alta en Canarias en el año 2018, pueden comenzar a perder, cada mes, la parte proporcional de la ayuda prevista, estimada en unos 2.800 euros anuales por persona”.



Navarro ha subrayado que “el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el periodo 2018-2020 cuenta, desde el 6 de junio, con la financiación necesaria de 6 millones de euros para el año 2019”, tal y como estableció la Orden correspondiente publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado día 25 de junio.



Para cumplir con esta medida del PP, el Gobierno de Canarias ya había aprobado el 6 de mayo el expediente por el que se autoriza el destino de una parte del superávit de la Comunidad Autónoma a financiar la ampliación a 2 años de la tarifa plana de 50 euros en las Islas.



La portavoz parlamentaria indica en la nota que su partido vigilará que el PSOE no se pliegue ante Podemos, ya que, indica, en abril de 2018 no apoyó en el Parlamento de Canarias la proposición no de ley que presentó el Partido Popular para extender a dos años la tarifa plana de los nuevos autónomos de Canarias.



Añade que esa pnl fue aprobada con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, salvo Podemos.

Para Navarro, la parte más importante de la tarea ya está hecha y el Gobierno de izquierdas lo único que debe hacer es seguir la hoja de ruta trazada "y no meter la pata", porque es necesario impulsar la afiliación, entre otras medidas urgentes, ante los actuales síntomas de desaceleración económica.



En este sentido, el grupo popular del Parlamento de Canarias ha preguntado por escrito esta semana al Gobierno autonómico sobre la fecha en la que pondrán en marcha esta medida.



En la nota, el PP recuerda que el número de autónomos en Canarias ha caído un 0,5% en el último año, con casi 600 trabajadores por cuenta propia menos, pasando de 127.232 en junio de 2018 a 126.648 en julio de 2019.