El PP reprocha al Gobierno canario su política de viviendas y ve posible construir en dos años entre 3.000 y 4.000

El Partido Popular de Canarias considera factible construir en dos años entre 3.000 y 4.000 viviendas públicas para paliar la alta demanda que padecen los 14.000 solicitantes oficiales, que esta formación eleva a unos 30.000. Así se recoge en el plan de choque para el acceso a la vivienda en Canarias, presentado esta semana, con duras críticas a la gestión del Gobierno regional en esta materia: “Es una vergüenza que no exista un Plan Canario de Vivienda, que desde hace diez años no se hayan ejecutado planes de vivienda en Canarias y que se esté desperdiciando el dinero del Estado disponible por no haberse ejecutado los programas en Canarias”, puede leerse en la propuesta. No obstante, el PP ha venido apoyando al Gobierno de Fernando Clavijo en los asuntos más relevantes, entre otros los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y lo volverá a hacer en los de 2019.

La propuesta del PP canario para abordar el grave problema de la vivienda en el Archipiélago contempla cuatro grandes ejes: crear equipos profesionales para gestionar el trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas al encontrarse vacantes numerosas plazas de responsables y administradores para la gestión de expedientes; catalogar los inmuebles vacíos y cerrados susceptibles de habilitarse para alquiler; establecer una estrategia conjunta con los ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y fomentar el parque de viviendas de alquiler a través del Instituto Canario de la Vivienda.

Es en este cuarto eje de alquiler de viviendas donde hace especial énfasis el plan de choque del PP de Asier Antona. Así, se contempla facilitar las promociones de viviendas ya construidas pero no habilitadas para su utilización mediante ayudas a los promotores; la formalización de convenios con promotores y bancos para la adquisición o cesión temporal de casas para incrementar el parque de viviendas de alquiler social; comprar viviendas por la vía de urgencia para atender situaciones de emergencia social, y crear programas de asesoramiento e intermediación para favorecer el alquiler entre propietarios e inquilinos, “especialmente para familias con dificultades para acceder a los alquileres asequibles”.

El plan de choque del PP no aparece cuantificado económicamente aunque descansa fuertemente en el sector público.