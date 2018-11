El PP sostiene que es "imposible" mejorar la limpieza mientras gobierne el tripartito en Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha dado este miércoles por "imposible" que la limpieza mejore en la Ciudad mientras gobierne el tripartito formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias.



Sabroso explica que "lo triste es que no hay novedad alguna con el caos interno que se ha dado a conocer estos días en el Servicio de Limpieza de la capital, y la ciudad lleva así tres años, los mismos que el tripartito lleva gobernando".



Ángel Sabroso afirma que el prestigio de los trabajadores de un servicio municipal que había alcanzado "unas cotas de eficacia reconocidas se ha ido por el sumidero" por culpa de una gestión política "ineficaz e irresponsable".



A su juicio, la herencia que deja el tripartito es "una ciudad sucia y atascada, donde el desorden, la falta de mimo, de cuidado y el colapso creciente de tráfico ha sido la nota predominante", asevera.



El retroceso de los servicios públicos básicos de la ciudad ha sido "notable" desde el primer año de mandato del alcalde Augusto Hidalgo (PSOE), continúan el dirigente popular, "y así lo hemos ido advirtiendo todos, hasta convertirse en una evidencia imposible de negar salvo por quienes gobiernan".



"No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere escuchar, y eso es justo lo que han hecho Hidalgo-Doreste-Quevedo. Por eso es imposible la mejora de la limpieza en el último minuto de un mandato ya agotado porque quienes no sumen la realidad no pueden transformarla", asegura.



Los años "con más dinero y recursos en el Ayuntamiento que nunca, pasan a la historia como los de mayor retroceso en el cuidado, el mantenimiento y la limpieza" de la ciudad.



"La suciedad, los baches, los atascos, los apagones de luz, la indigencia... no hay servicio público básico que no haya ido para atrás como los cangrejos con este tripartito, que se presentará a las elecciones con los mismos cabezas de lista y con el único objetivo de reeditar un pacto sin capacidad alguna de gestión", concluye Sabroso.