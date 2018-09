PSOE: "Coalición Canaria ha sido derrotada en el Parlamento, en la calle y en las aulas"

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su satisfacción por el aplazamiento de la liga escolar de videojuegos por parte de un Gobierno canario obligado a ceder por la opinión pública, en lo que representa "una derrota de CC en la calle, en el Parlamento y en las aulas".



La rectificación del Gobierno no es por convicción, sino porque CC "no ha podido soportar la presión ejercida por la comunidad educativa y por los grupos políticos", señala Torres en un comunicado.



El PSOE apoya los videojuegos "como generadores de economía, pero su espacio no está en las aulas", según su secretario general, quien ha asegurado que el ejecutivo ha tenido que ceder ante la propuesta socialista para modificar la Ley Canaria de Educación.



Torres felicita "a los colectivos que se han movilizado contra un proyecto que respondía únicamente a una obsesión del presidente, quien ha arrastrado a sus consejeros, obligados a dar la cara y, de manera especialmente penosa, a la responsable de Educación, Soledad Monzón".



Ahora el Gobierno dice que quiere conocer la opinión del conjunto de la comunidad educativa, lo que supone "la constatación de que trabaja a golpe de improvisación y de ocurrencias", porque ha tenido tiempo de hacerlo anteriormente.