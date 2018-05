El PSOE de Canarias pide a CC que vote a favor de la moción de censura por "la decencia y la honestidad"

El secretario general del PSOE en las islas, Ángel Víctor Torres, ha pedido este jueves a Coalición Canaria (CC) que vote "por la decencia y la honestidad para el Gobierno de España" y apoye la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy por el grupo socialista.



En su opinión, después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya dicho en su intervención en el Congreso de los Diputados que respetará la Constitución, la unidad de España y los presupuestos, "la agenda canaria está garantizada, por lo que a CC no le queda ni un solo argumento para oponerse".



Torres considera que Ciudadanos queda en una situación similar después de que Sánchez haya anunciado que convocará elecciones anticipadas.



"En este escenario solo cabe votar a favor. Situarse en contra de esta moción de censura por la regeneración política es ser cómplice de Mariano Rajoy y de un partido de Gobierno condenado por la Justicia", según Torres.



Por ello, invita a CC a hacer un ejercicio de responsabilidad democrática y de regeneración pública y apoyar la iniciativa liderada por Pedro Sánchez ante la condena del partido de Gobierno en el caso Gürtel.



"De lo que hoy hablamos es de una cuestión de dignidad y de decencia política", ha indicado el secretario general en Canarias, al tiempo que ha destacado que si CC se opone a la moción, "deberá dar explicaciones ante una ciudadanía indignada por tantos años en los que se le obligó a apretarse el cinturón en una crisis muy dura mientras que los mismos que lo exigían se financiaban ilegalmente".



Torres cree que en cuestiones como la honestidad, la decencia y la honradez "no caben atajos ni medias tintas" e insiste en que "contundencia y rigor es lo que se exige ante la situación que vive nuestro país, porque está en juego la credibilidad".



Asimismo, ha reiterado la necesidad de que CC "no busque excusas, subterfugios ni rodeos para decidir si la solución ante la evidente pérdida de credibilidad y decencia de las instituciones y responsables políticos de nuestro país pasa por mantener a Rajoy y al PP en el Gobierno de España".



También ha apelado a la "responsabilidad, madurez y valentía política" para "ponerse del lado de la defensa de la democracia o del lado de la impunidad mediante el encubrimiento y el aplauso a conductas reprobables" y recuerda que esto "no lo dice el PSOE; lo dice la justicia".



Torres indica que los distintos partidos nacionalistas han constatado lo grave de la situación y han afirmado que apoyarán la moción de manera mayoritaria.



"Sin embargo, CC ha dicho, de entrada, que no a un cambio político absolutamente imprescindible por higiene democrática".