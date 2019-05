El PSOE presenta 111 medidas para "cambiar Canarias" respetando los principios que la caracterizan

El PSOE pretende "cambiar Canarias", ha subrayado este domingo en Las Palmas de Gran Canaria su candidato presidir el Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, quien se ha comprometido a "promover las medidas y políticas para mantener los principios que caracterizan al archipiélago".



El dirigente socialista ha explicado durante la presentación de su programa electoral que cuenta con un total de 111 compromisos, con 110 propuestas "concretas y realistas" y el objetivo de cambiar las islas a partir del próximo 26 de mayo.



"Tenemos tres grandes ejes: la justicia social, la economía solidaria y el desarrollo sostenible" de Canarias, ha detallado el actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, y ha insistido en la "premisa básica" de que quienes más tienen deben aportar más a quienes más lo necesiten.



Del primer bloque de propuestas, la justicia social, destacan la puesta en marcha de un plan de lucha contra la pobreza infantil, el aumento de la Prestación Canaria de Inserción, de las bonificaciones fiscales para las familias y la creación de un "cheque infancia", además de reducir en un 70 por ciento las listas de espera de dependencia e incrementar la financiación de esa área en un 50 por ciento.



Asimismo, Torres ha asegurado que si consigue los votos suficientes para gobernar "no habrá ni un solo desahucio que no tenga alternativa habitacional" y se ha comprometido a destinar 20 millones de euros a "la compra inmediata de vivienda pública" y a contratar a 3.000 para los colegios de las islas, a mejorar la accesibilidad de esas instalaciones y a poner en marcha un plan contra el acoso escolar.



Con respecto a la economía solidaria, el líder de los socialistas canarios se ha comprometido a atraer inversión y a apostar por el sector primario de las islas, por las nuevas industrias y por las energías renovables.



El PSOE pretende "mejorar los espacios turísticos públicos y las condiciones laborales del sector, regular el alquiler vacacional y a llevar a cabo una transición hacia la economía circular", ha dicho Ángel Víctor en referencia al tercer eje del programa, el desarrollo sostenible de las islas.



Ahí también ha incluido medidas como la prohibición de plásticos de un solo uso ya en el año 2021 y revisar la Ley Canaria de Suelo, de reciente aprobación.



"Ejecutaremos todas las obras del convenio de carreteras", ha asegurado Torres en relación a la conectividad regional, para lo cual propone un plan de movilidad sostenible.



Asimismo, también ha destacado los planes para proteger la cultura y el sector audiovisual canario, el de deporte base y el de lucha contra la soledad de los mayores, además de otro para luchar contra la violencia de género.



"Esto es un programa de gobierno y no un programa electoral", ha considerado el aspirante a la Presidencia del Gobierno canario, quien se ha comprometido a "promover las medidas y políticas necesarias para mantener los principios que caracterizan a las islas y para hacer realidad los principios sociales incluidos en el Estatuto de Autonomía, algo que no ha hecho el actual ejecutivo".



El número uno de la lista socialista al Parlamento regional ha pedido a sus compañeros y simpatizantes del PSOE que "movilicen a sus vecinos" y les muestren "qué se ha hecho en Canarias mientras otros han presidido el Gobierno durante 26 años", aludiendo a la gestión de CC.