El PSOE pide a Clavijo que abandone el "encontronazo" con Pedro Sánchez porque "no es bueno" para Canarias

El secretario general del PSC, Ángel Víctor Torres, no puede aceptar que "la bronca" entre instituciones la haya producido el Gobierno de España y ha apelado al presidente canario, Fernando Clavijo, para que abandone la crispación porque "este encontronazo no es bueno para Canarias".



En declaraciones a los periodistas el dirigente socialista ha indicado que no ha sido el presidente español, Pedro Sánchez, quien ha generado un frente contra Fernando Clavijo "sino a la inversa", y por ello reclamó al jefe del Ejecutivo regional "que tienda la mano" al Gobierno español.



Añadió que la futura reunión entre los presidentes canario y español tendrá carácter institucional y mientras tanto, prosiguió, el Gobierno del PSOE "no ha retirado ni un euro ni un convenio firmado con Canarias, lo que sí hicieron" los ejecutivos del PP.



Apuntó que debe ser el Ejecutivo canario el que responda de sus competencias porque, añadió Ángel Víctor Torres, no puede ser que los consejos de gobierno de todos los lunes se resuman en que "el Gobierno de España no firma los convenios" con el Archipiélago.



"Me gustaría que el presidente canario diera la cara y pudiera informar de por qué estamos tan mal en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que son responsabilidad de su gestión", reprochó.



En su opinión, a CC lo que le molesta no es que el secretario general de los socialistas canarios viaje a Madrid para hablar de los convenios, sino que cuando lo hace se ve "claramente" que sus ataques "no son veraces", porque el Ejecutivo regional no ha sido diligente a la hora de tramitarlos.