El PSOE pedirá a Clavijo que comparezca en el Parlamento por el caso Grúas

El PSOE solicitará comparecer en el Parlamento de Canarias al presidente autonómico, Fernando Clavijo, de CC, ante su citación como investigado por el "caso Grúas".



La iniciativa responde a la llamada del Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, en Tenerife, para que Fernando Clavijo vaya a declarar como investigado el 15 de marzo, conocida este miércoles, según ha anunciado el secretario general del Partido Socialista en las islas, Ángel Víctor Torres.



El cual, tras tener noticia de esa citación durante el desarrollo del Debate del Estado de la Isla en el Cabildo de Gran Canaria, corporación de la que es vicepresidente, ha recordado que los socialistas ya advirtieron de que pedirían al jefe del Gobierno explicaciones en sede parlamentaria “si Fernando Clavijo era citado como investigado”.



En la Cámara regional “escucharemos de nuevo, ahora en calidad de imputado según la Justicia, las afirmaciones que tenga que dar”, y, a partir de ahí, "tomaremos las decisiones oportunas”, ha avanzado Torres.



Quien ha aprovechado para reclamar "independencia absoluta de la Justicia y respeto a las decisiones judiciales” por parte de aquellos que, como Clavijo y su partido, CC, ostentan responsabilidades en las instituciones públicas.



Algo que el líder socialista opina que no ha hecho CC, que "ha puesto en cuestión a la Justicia” al hablar sobre el caso en que está implicado el presidente regional, ha dicho.



Torres ha cuestionado, al tiempo, la conveniencia de que Clavijo siga en su cargo o incluso que opte a la reelección.



Porque -ha argumentado- que haya "un presidente en calidad de imputado” es "una situación no deseada”.



Además, ha considerado que, ante las próximas elecciones autonómicas de mayo, “Coalición Canaria debe cuestionarse esta nueva situación", en la que parece abocada a presentar "un candidato a la presidencia que ha sido citado en calidad de investigado”.



Lo cual "no es bueno para una comunidad autónoma”, ha sostenido Torres, que, por todo lo expuesto, ha concluido: "CC tiene un problema y ellos sabrán como resolverlo”.