PSOE y Podemos acusan a Clavijo de estar más pendiente de las campanadas que de la pobreza

La oposición de PSOE y Podemos ha responsabilizado al Gobierno de Canarias de la falta de ejecución de los fondos para la pobreza, parte de los cuales han tenido que ser devueltos al Estado, y la portavoz de la formación morada, Noemí Santana, ha reprochado al presidente regional Fernando Clavijo que está más pendiente de las campanadas de fin de año y de la propaganda que de la exclusión social.



Clavijo, en respuesta a las preguntas sobre este asunto que le dirigieron en el pleno del Parlamento Noemí Santana, de Podemos, y Dolores Corujo, del PSOE, ha replicado que el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de las Islas "han hecho todo lo posible por gestionar en tiempo y forma algo que el Estado mandó tarde y mal", en referencia a los 11 millones de euros de fondos para la pobreza de 2017.



El dinero se transfirió el 29 de diciembre de 2017 y en 2018 ha habido tres ministros y tres secretarios de Estado y pese a todo solo han quedado sin ejecutar 1,4 millones de euros, el 12%, mientras que el 88% sí fue ejecutado y ha favorecido a 116.000 personas, argumentó Clavijo.



Explicó que desde que se recibió el dinero del Estado hasta que en abril de 2018 se acordó la transferencia a los ayuntamientos pasaron cinco meses no por responsabilidad del ejecutivo canario, sino porque los municipios rechazaban la subvención porque sabían que no tendrían tiempo de ejecutarlo, así que hubo que llamarlos "uno por uno".



"Los ayuntamientos que quisieron y este gobierno con una mala actuación del Estado, pudieron salvar el 88% de los once millones y 116.000 personas pudieron beneficiarse", explicó el presidente.



El presidente añadió que esa falta de ejecución no justifica que el Estado ahora retenga los 30 millones de euros para luchar contra la pobreza consignados en los presupuestos de 2018.



El Estado puede descontar 1,4 millones de euros y los 75.000 euros de intereses y transferir el resto de los 30 millones de euros de 2018, "así de fácil", y además dar al Gobierno de Canarias un plazo mínimo de un año para ejecutar los fondos.



El presidente sostuvo que hay una conjura de PSOE y Podemos "para hurtarle a todos los canarios" los 30 millones para pobreza de 2018.



La portavoz del PSOE, Dolores Corujo, afirmó que la gestión de los fondos de la pobreza por parte de la consejera Cristina Valido "ha sido un verdadero desastre", lo que ha obligado a devolver al Estado 1,4 millones de euros pese a que el 40% de la población de las Islas está situación de pobreza o exclusión social.



Ahora Clavijo pretende que la responsabilidad sea de los ayuntamientos o del Estado y afirmó que "es inaceptable" que además exija al Gobierno de España que se salte la ley y le transfiere nuevos fondos cuando no ha justificado los anteriores.



"En política se gana mucho más pidiendo perdón", sugirió la portavoz socialista.



Noemí Santana, de Podemos, reprochó a Clavijo su desinterés por corregir "la tasa de la vergüenza", en referencia al 40% de la población canaria en riesgo de exclusión o pobreza, así como su insistencia en culpar a todo el mundo, sobre todo "a Madrid", en lugar de asumir la mala gestión realizada.



Por sus actos no parece que la pobreza sea una prioridad para Fernando Clavijo, al que se le ve más preocupado por celebrar las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol en Madrid cuando en las Islas "hay gente que no tiene ni para uvas", afirmó.

El "experimento" de la ecotasa El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que por la situación del mercado turístico, no es el momento de andar con experimentos como la implantación de una ecotasa y ha defendido la recaudación que se realiza a través de Impuesto General Indirecto Canario,



Clavijo, en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo de Nueva Canarias, Román Rodríguez, sobre la implantación de estatasa, ha dicho el IGIC es más eficiente que una ecotasa y ha insistido en que en un momento de incertidumbre no es adecuado implantar un nuevo impuesto.



El portavoz de Nueva Canaria ha defendido la implantación de ecotasa y ha dicho que el descenso en la facturación turística en lugares donde está implantada, como Cataluña o Baleares, ha sido menor que en Canarias.



Ha señalado que el parámetro de la competitividad no tiene nada que ver con la ecotasa y ha aseverado que su implantación cuenta en el Parlamento con más partidarios e incluso dentro del propio grupo Nacionalista Canario, que es quién apoya al Gobierno canario.



Rodríguez ha dicho que se precisan esos recursos para mejorar las infraestructuras públicas y ha manifestado que "los tiempos de cambio" que se avecinan tras las elecciones permitirán la puesta en marcha de esta tasa.