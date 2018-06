PSOE y Podemos arremeten en el Parlamento contra el proyecto del Gobierno de ampliar el Puerto de Agaete

PSOE y Podemos pidieron este martes al Gobierno canario que desista de ampliar el puerto de Agaete para no "destrozar" este municipio. Una propuesta a lo que se negó el vicepresidente Pablo Rodríguez con el argumento de que es una oportunidad para que el norte de Gran Canaria no se diferencie del sur.



La disparidad de posiciones sobre la ampliación del puerto de Agaete se reflejó así en el pleno del Parlamento regional, donde la diputada del grupo Socialista Nayra Alemán pidió aprender de los errores y rectificar en esta medida porque, añadió, "ya perdimos el sur, no perdamos el norte" de Gran Canaria.



La diputada reprochó que en el Parlamento se debate sobre los objetivos de desarrollo sostenible y en cambio ahora se da la espalda a un pueblo, el de Agaete, que está en contra de la ampliación del puerto. Por ello, solicitó al vicepresidente y consejero de Transportes y Obras Públicas que explore todas las opciones, como la suspensión del proyecto.



Pablo Rodríguez indicó que la declaración de impacto ambiental a la ampliación del puerto no es desfavorable sino que está condicionada a actualizar elementos "importantes" que requieren de un informe favorable de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias, y que se tienen que cumplir antes del inicio de la obra.



"No es la primera vez que sucede y es algo en lo que estamos trabajando y preparados", añadió Rodríguez, quien señaló respecto a la manifestación del pasado sábado que respeta la discrepancia sea "de una, 10.000 o 50.000 personas", pero también cree importante que la gente conozca el proyecto.



Recordó que la propuesta de remodelar el puerto data de hace 12 años y, recientemente, en el debate sobre el estado de la nacionalidad de 2018, se aprobaron propuestas de resolución en las que el Parlamento de Canarias instaba al Gobierno regional a efectuar esta obra.



Añadió el vicepresidente del Ejecutivo canario que se ha reunido en varias ocasiones "y lo volveré a hacer" con el Ayuntamiento de Agaete, cuyo alcalde, Juan Ramón Martín, asistió hoy al pleno de la Cámara regional.



El diputado de Podemos Francisco Déniz opinó que el 81 por ciento de la población de Agaete está en contra "de un macromuelle", dijo que la naviera que lo utiliza está a un 23% de ocupación y calificó la ampliación de "insulto" con intereses ocultos, como la habilitación de 235 atraques para embarcaciones privadas y un espigón nuevo para justificar un centro comercial y terrazas.



"Ustedes no aprenden de la historia y siguen con el desarrollismo absurdo que ha destrozado esta tierra", recriminó el parlamentario de Podemos.



Pablo Rodríguez aseguró que ninguno de los datos ofrecidos por Déniz son ciertos y señaló que el tráfico marítimo en Agaete se incrementó en un 35% en 2017.



Añadió que se construirá una dársena pesquera para uso exclusivo de los pescadores, que van a ganar espacio, y la playa va a quedar libre de ferries y grandes buques, con lo que va a mejorar la calidad del agua.