El PSOE consensuará en el Senado una PNL en apoyo a los afectados por los incendios de Gran Canaria

El PSOE tratará de consensuar en el Senado con el resto de grupos una Proposición no de Ley en apoyo a los afectados por los incendios registrados en Gran Canaria en las últimas semanas después de que Vox se negara este martes a apoyar una declaración institucional con el mismo fin.



Así lo ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado y miembro de la Diputación Permanente, Ramón Morales, quien ha comparecido junto a la portavoz del Grupo Territorial Socialistas de Canarias, Nina Santana, ha considerado "bastante lamentable" que Vox haya llegado a las instituciones para "bloquear y bombardear", en lugar de para hacer aportaciones.



Santana ha considerado que los propios votantes de Vox en los municipios grancanarios afectados por los recientes fuegos "no estarán conformes con la posición" que el senador Francisco Alcaraz, designado por el Parlamento andaluz, ha defendido este martes a la hora de negarse a firmar la declaración institucional promovida por el PSOE en apoyo a los damnificados.



Morales ha asegurado que el senador de Vox puso una primera pega al texto inicial de la citada declaración institucional, pronunciamiento cuya aprobación requiere de la unanimidad de todos los grupos de la Cámara, al solicitar que se retirase, como finalmente se hizo, un párrafo alusivo a la "respuesta ágil, coordinada y eficaz de las administraciones con competencias" en la extinción de incendios que "garantiza el sistema nacional de Protección Civil".



"Nuestra sorpresa fue que, una vez empezada la reunión de la Diputación Permanente, el portavoz del Grupo Mixto, de UPN, comunicó que tres de los cuatro senadores estaban totalmente de acuerdo con el texto ya registrado, pero que Vox, a última hora, había pedido eliminar una referencia a la lucha contra el cambio climático, a lo que se negó el resto de grupos por considerarlo inasumible", ha dicho Morales.



En esa referencia, el Senado instaba a las administraciones a coordinarse para "redefinir, en su caso, las políticas de lucha contraincendios, y prestar una atención prioritaria a la lucha contra las causas del cambio climático, la despoblación y el abandono del medio rural", ya que son estos los factores que explican, en muchos casos, los grandes incendios que han afectado en los últimos años al planeta.



Morales y Santana han subrayado que el senador de Voz que también rechazó este último párrafo de la pretendida declaración institucional ya se opuso en febrero a que prosperara otro pronunciamiento de este tipo sobre la LGTBI fobia en el deporte.



"También fue el único senador que se mostró contrario en esa ocasión", por lo que esa declaración tampoco salió adelante, ha aseverado Morales.



Preguntado por la moción que el senador por Canarias Fernando Clavijo anunció este martes que promoverá en relación a los incendios de Gran Canaria, en la que propone que la temporada de incendios se extienda a todo el año en las Islas y pide una base permanente Kamov en el archipiélago, el senador socialista ha manifestado que los pronunciamientos de este tipo han de ser políticos, y no entrar en consideraciones que solo corresponde hacer a los técnicos en la materia.



En cualquier caso, se ha mostrado dispuesto a consensuar con el resto de los grupos representados en el Senado una PNL, que no requiere la mayoría absoluta como es en el caso de las declaraciones institucionales, relacionada con los siniestros forestales acaecidos en las últimas semanas en Gran Canaria.